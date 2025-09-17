자원봉사자 지원 방안 등 논의 온산읍 공감누리터 유지 건의

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군의회 노미경 행정복지위원장이 16일 울주군청 4층 회의실에서 울주군이 운영 중인 ‘공감누리터’ 관계자 간담회를 열고 운영 활성화 방안을 모색했다.

이날 간담회에는 공감누리터 팀장 및 자원봉사 코치, 의회 전문위원, 관련 부서 관계자, 울주군자원봉사센터 직원 등 20명이 참석해 현장의 목소리를 나눴다.

공감누리터는 자원봉사 활성화와 주민 편의를 위해 범서·온산·언양·온양읍에 설치·운영 중인 울주군자원봉사센터의 거점센터다.

참석자들은 공감누리터 자원봉사자들의 안정적인 활동을 위한 지원 근거 마련과 지역 자원봉사자 간 유대 강화 프로그램의 필요성을 제기했다. 또 울주군의 3개 권역별 1개소씩의 공감누리터 운영 방침에 따라 문을 닫을 위기에 놓인 온산읍 공감누리터의 지속 운영을 요청했다.

노미경 의원은 “공감누리터는 자원봉사활동을 통해 행복한 공동체 건설에 커다란 역할을 하고 있다”며 “간담회를 통해 확인한 목소리를 반영해 자원봉사자들이 안정적으로 활동할 수 있도록 필요한 지원과 제도 개선에 힘쓰겠다”고 말했다.