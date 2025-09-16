[헤럴드경제=나은정 기자] ‘스마일 점퍼’ 우상혁(29·용인시청)이 2025 도쿄 세계육상선수권대회 남자 높이뛰기 결선에서 은메달을 목에 걸었다. 우상혁은 이로써 한국 육상 최초로 세계선수권에서 2개의 메달을 획득하는 새 역사를 썼다.

우상혁은 16일 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 대회 남자 높이뛰기 결선에서 2ｍ34를 넘어 2위에 올랐다. 우승은 2024 파리 올림픽 챔피언이자, 우상혁의 절친한 친구인 해미시 커(뉴질랜드)가 차지했다.

이날 우상혁은 2ｍ20과 2ｍ24를 1차 시기에 넘었고, 2ｍ28과 2ｍ31은 2차 시기에 성공했다. 2ｍ34를 1, 2차 시기에 실패한 우상혁은 “할 수 있다. 상혁아”라고 읊조리며 3차 시기에 도전해 결국 바를 넘었다.

커도 3차 시기에서 2ｍ34를 넘으면서 왕좌를 향한 경쟁이 시작됐다.

우상혁은 2ｍ36 1차 시기에서 실패했고, 커는 1차 시기에서 바를 넘었다. 우상혁은 바를 2ｍ38로 올려 승부수를 던졌지만, 2차와 3차 시기에서 바를 건드리며 2위로 경기를 마쳤다.

2022년 유진 대회에서 2ｍ35를 넘어 한국 육상 최초로 세계선수권 은메달을 따낸 우상혁은 이번 도쿄에서도 은메달을 목에 걸며 한국 최초로 세계육상선수권 메달을 2개 이상 따낸 선수로 기록됐다.

2011년 대구 대회에서 남자 경보 20㎞ 김현섭(동메달)이 한국 최초로 세계선수권 메달을 따냈고, 우상혁은 두 번째, 세 번째 메달을 한국 육상에 선물했다.