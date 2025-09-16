[헤럴드경제=서병기선임기자]츄(CHUU)가 차세대 ‘공감요정’으로 자리매김하며 ‘믿고 보는 예능 아이콘’으로 성장했다.

츄는 현재 tvN STORY와 E채널이 공동 제작하는 리얼 연애 관찰 예능 ‘내 새끼의 연애’에서 김성주와 함께 공동 MC를 맡아 밝고 긍정적인 에너지와 특유의 친근한 매력으로 시청자들을 사로잡고 있다.

출연진들의 감정에 진심으로 공감하며 때로는 유쾌하게, 때로는 따뜻하게 이야기를 이끌어가며 ‘MZ세대 대표 MC’로서 확실한 존재감을 보여주고 있다.

츄의 성장은 하루아침에 이뤄진 것이 아니다. 데뷔 초부터 상큼 발랄한 매력과 건강한 이미지로 주목받으며 각종 광고와 예능을 통해 활약하며 ‘인간 비타민’이라는 수식어를 얻었던 츄는 꾸준히 방송 경험을 쌓으며 진행 실력과 예능감을 키워오며 서서히 ‘예능 보석’에서 ‘예능 대세’로 자리잡았다.

특히 채널A ‘강철부대’ 시리즈는 츄의 성장을 보여준 프로그램이다. 시즌1에서 특유의 솔직한 리액션과 따뜻한 시선으로 ‘공감요정’이라는 새로운 이미지를 만들어냈고, 시즌3에서는 한층 깊어진 공감 능력과 군 지식을 바탕으로 더욱 풍성한 리액션을 선보이며 주목을 받았다.

츄는 대원들의 기쁨과 아픔을 함께 나누며 시청자들의 눈물과 웃음을 동시에 이끌내며 진정성 있는 진행자로서 두각을 드러냈다.

이밖에도 SBS Plus ‘리얼 연애실험실 독사과’에서 스튜디오 MC로 활약하며 예능의 긴장과 웃음을 동시에 이끌어냈고, 유튜브 채널 ‘지켜츄’에서는 다채로운 콘텐츠로 팬들과 소통하며 ‘콘텐츠 장인’의 면모를 선보이고 있다.

츄는 꾸준한 앨범 발매를 통해 음악적 색을 다져가며 ‘솔로 아티스트’로서의 행보를 이어가고 있다. 동시에 방송·광고·콘텐츠 전반을 넘나들며 활동 영역을 넓혀가고 있으며, 독보적인 밝은 에너지와 공감 능력으로 자신만의 입지를 확고히 다져왔다.

‘MZ세대가 신뢰하고 공감할 수 있는 예능 MC’로 우뚝 자리잡은 츄가 앞으로 어떤 새로운 행보를 보여줄지 귀추가 주목된다.