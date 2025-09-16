“일자리 개선과 지속가능한 고용 창출”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교 RISE사업단(단장 정제평)과 대학일자리플러스센터(센터장 김은아)는 16일 오후 2시 IT스퀘어 대강의실에서 재학생 200여명이 참석한 가운데 박병규 광산구청장을 강사로 초청, ‘광산, 지속가능 일자리 토크 콘서트’ 행사를 가졌다.

박병규 광산구청장은 “급여나 직장 분위기, 복지와 워라벨 중시 등 학생들이 좋다고 생각하는 일자리는 사회 구조적으로 10%에 불과한 현실에서 취업을 위해 수도권으로 떠나는 청년들이 갈수록 늘어나고 지역소멸이 우려되는 현실이 안타깝다”면서 “향후 일자리는 시민이 참여하는 사회적 대화를 통해 기존 일자리의 질을 개선하고, 점차적으로 지속가능한 일자리를 만들어가는데 힘써야 한다”고 주장했다.

이어 “일자리와 관련한 질문들을 한데 모아 만든 ‘녹서’를 국회에서 전달했고, 이에대한 시민들의 답변(정책)을 모아 ‘백서’를 만들었다”면서 “내년에는 백서의 구체적인 실행계획을 담은 ‘청서’를 시범정책으로 본격 시행하겠다”고 말했다.

박상철 호남대학교 총장은 “광산구의 청년 일자리 정책이 호남대의 일자리 플랫폼 역할을 하는 일자리플러스센터를 통해 학생들에게 잘 전달돼 자신의 미래와 연결점을 찾는 계기가 되길 바란다”며 “청년들의 의견 또한 광산구의 일자리 정책에 반영돼서 지자체와 지역대학이 상생하는 파트너로 더 긴밀하게 협력해 나가길 기대한다”고 말했다.