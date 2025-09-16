순천대 주최

[헤럴드경제=박대성 기자] 국립순천대학교(총장 이병운)가 16일 광주 김대중컨벤션센터에서 지역 혁신기관인 광주 및 전남테크노파크와 공동으로 ‘2025년 광주·전남기업 수출페스티벌’을 개최했다.

올해로 4회를 맞이한 이날 행사에서는 전남기업 33개 사, 광주기업 36개 사 등 총 69개 지역 중소기업과 해외 23개국 27개 비즈니스센터 관계자가 직접 참여하여 지역 유망제품 전시, 해외 바이어 간 1:1 수출 상담, 해외 수출계약 체결식 등 프로그램으로 진행됐다.

이 행사를 통해 중소기업인 농업회사법인 유기농마루, ㈜소프트웰즈, ㈜금명하이텍, ㈜아이지스, ㈜디지탈테크, ㈜우주식품, ㈜찬슬, 라뽀엘(유), ㈜도이프, ㈜청진, 씨엔씨 코스메틱, ㈜마린테크노 등 12개 사가 총 1868만 달러 규모의 해외수출 계약 및 MOU를 체결하는 성과를 거뒀다.

특히 ㈜도이프와 ㈜마린테크노는 순천대 글로컬대학 강소지역기업으로, 대학의 육성과 지원을 통해 해외 진출 성과를 창출하였다는 점에서 의미가 크다.

17일까지 열리는 행사에서는 69개 지역 중소기업이 해외판로 개척을 위해 동남아시아, 유럽, 미주, 오세아니아, 아프리카 등 23개국 27개 해외비즈니스센터 바이어와 1 대 1 수출 상담으로 지역 중소기업이 세계시장에 진출할 수 있는 중요한 자리가 될 전망이다.

송경환 순천대 산학협력단장은 “이번 광주·전남 수출 축제를 계기로 우리 대학이 육성 중인 강소지역기업과 협약기업들이 해외시장에서 성과를 낼 수 있도록 산학협력 기반을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.