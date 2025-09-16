노보셀로프 교수, “에너지 전환과 지속 가능한 지구 구현 해법 모색 기대”

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]‘나주글로벌에너지포럼 2025(NGEF 2025)’ 참가를 위해 나주를 방문한 2010년 노벨물리학상 수상자 콘스탄틴 노보셀로프 교수(싱가포르 국립대)가 16일 오후 나주시청을 방문해 윤병태 시장과 환담했다.

윤 시장은 이 자리에서 콘스탄틴 노보셀로프 교수에게 “바쁜 일정에도 불구하고 나주시를 방문해 주셔서 감사드린다”며 “이번 포럼이 에너지 대전환시대 ‘대한민국 에너지 수도’를 꿈꾸는 나주의 비전을 실현하는 소중한 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

콘스탄틴 노보셀로프 교수는 “나주글로벌에너지포럼 강연자로 초청받아 영광이고 나주시의 환대에 감사드린다”면서 “잠재력이 큰 대학인 켄텍에서 그래핀에 대해 강연할 수 있어 기쁘고 에너지 전환과 지속 가능한 지구 구현의 해법을 모색하는 소중한 시간이 되길 기대한다”고 말했다.

오는 17일 한국에너지공과대학에서 열리는 나주글로벌에너지포럼 2025 개막식에서 기조 연사로 나서는 콘스탄틴 노보셀로프 교수는 그래핀(Graphene) 연구로 36세에 역대 두 번째 젊은 나이로 노벨물리학상을 수상한 세계적인 물리학자이다.

그래핀은 두께가 원자 한 층 수준인 아주 얇은 탄소 시트로 차세대 전자기기, 배터리, 센서, 복합소재 등 다양한 산업에 혁신적 소재로 주목받고 있다. 콘스탄틴 노보셀로프 교수는 이번 포럼에서 ‘미래를 위한 소재(Materils for future)’를 주제로 기조 강연에 나선다.

한편 나주시와 전남도, 한국에너지공과대학교(켄텍)는 17~18일 ‘나주 글로벌 에너지포럼 2025’를 개최한다. 지난해에 이어 두 번째 열리는 이번 포럼은 세계적인 석학과 글로벌 투자 리더, 세계적 기업들이 한자리에 모여 미래 에너지 비전을 논의하고 지역 기업의 해외 진출과 투자유치 등을 통해 ‘에너지수도 나주’의 비전 실현을 위한 학술‧비즈니스포럼이다.

올해 포럼의 대주제는 ‘DDD-에너지 전환(분산·직류·디지털 AI)’로 이는 현 정부의 에너지·AI 정책 기조와 맞닿아 있으며 탈탄소·디지털 전환 시대의 산업 전략을 모색한다.