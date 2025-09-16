[헤럴드경제=조범자 기자] 던롭스포츠코리아㈜(대표이사 홍순성)가 ‘2025 스릭슨 브레이브 챔피언십’ 최종전을 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

지난 7월 군산CC에서 펼쳐진 예선전에는 3대1 경쟁률을 뚫고 354명이 도전장을 내밀었고, 치열한 승부 끝에 선발된 아마추어 골퍼들이 지난 15일 인천 송도 잭니클라우스GC에서 열린 최종전 무대에 올랐다.

이번 최종전은 풀백티와 그린 스피드 등 최근 막을 내린 KPGA 투어 신한동해오픈 코스와 동일한 세팅과 조건으로 진행됐다. KPGA 정규 투어와 같은 룰이 적용됐고 3000만원의 총상금도 투어와 동일한 상금 분배 체계를 따르며 대회 수준을 높였다.

치열한 경쟁 끝에 김규민 참가자가 74타로 올해 챔피언의 영예를 안았다. 김규민 참가자는 정확한 아이언 샷과 퍼팅, 강한 집중력을 선보이며 대회의 상징과도 같은 ‘진정성 있는 도전’을 증명했다고 던롭 측은 설명했다.

이어 권승민, 신중혁, 김성찬 참가자가 75타, 김태산 참가자가 76타를 기록하며 상금과 KPGA 프로 선발전에 도전할 수 있는 기회를 획득했다.

이번 최종전에서는 모든 참가자들이 스릭슨 아이언과 볼을 사용, 투어 프로 무대와 동일한 환경 속에서 스릭슨 기술력과 우수성을 직접 체험했다. 스릭슨은 올해 투어에서 눈부신 성과를 이어 가고 있다. PGA 3주 연속 우승을 비롯해 메이저 대회인 US오픈과 에비앙 챔피언십을 제패하며 PGA, LPGA, KPGA에서 총 13승이라는 대기록을 달성했다.

홍순성 던롭 대표는 “스릭슨 브레이브 챔피언십은 스릭슨이 추구 하는 도전과 혁신, 그리고 열정이 가득한 대회이며, 아마추어 골퍼들이 자신의 한계에 도전하고 꿈을 현실로 만들어가는 무대”라고 강조했다. 이어 “앞으로도 스릭슨은 진정성 있는 브랜드 철학과 함께 더 많은 골퍼들에게 골프의 즐거움과 가능성을 전할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.