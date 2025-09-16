[헤럴드경제=함영훈 기자]세계 숙박·교통·액티비티 예약 플랫폼 클룩(Klook)이 다가오는 추석 황금연휴를 맞아 오는 10월 31일까지 ‘황금연휴 다 담아 특가’ 프로모션을 선보인다.

클룩은 최장 10일간 쉴 수 있는 이번 추석 연휴 기간(10월 3일~12일)에 맞춰 일본·홍콩·대만·동남아 등 인기 근거리 여행지뿐 아니라, 긴 연휴를 고려해 미국·유럽 등 장거리 여행지에 아우르는 프로모션 혜택을 준비했다. 전 세계 인기 여행 상품을 최대 60% 할인하고 다양한 이벤트를 통해 상품을 담을수록 더 큰 혜택을 제공할 계획이다.

프로모션 기간 중 오는 10월 1일까지 매주 월·화·수 오전 10시에 선착순 할인 쿠폰을 지급한다. 매주 월요일에는 전 세계 호텔 최대 50% 할인 쿠폰을 제공한다.

매주 화요일에는 일본과 홍콩의 인기 입장권 할인 이벤트를 준비했다. 세부적으로는 ▷도쿄 스카이트리 ▷오사카 주유패스 ▷간사이 조이패스 프리미엄을 대상으로는 ‘1개 구매 시 1개 무료 증정(1+1)’ 쿠폰을, ▷홍콩 피크트램을 대상으로는 ‘2개 구매 시 2개 무료 증정(2+2)’ 쿠폰을 지급한다. 또한 홍콩 디즈니랜드 및 홍콩 렌터카 최대 50%, ▷도쿄 디즈니랜드 ▷산리오 퓨로랜드 ▷후지큐 하이랜드 최대 30% 할인 쿠폰도 마련했다.

매주 수요일은 전 세계 테마파크 입장권이 할인 대상이다. 파리·로스앤젤레스·상하이 디즈니랜드 및 유니버설 스튜디오 할리우드 입장권의 경우 ‘1개 구매 시 1개 무료 증정(1+1)’ 쿠폰을, 다낭 바나힐과 오사카 주유패스는 ‘2개 구매 시 2개 무료 증정(2+2)’ 쿠폰을 지급한다.

일본의 경우 ▷렌터카 최대 30% 할인 ▷인기 관광 명소 입장권 최대 20% 할인 ▷일본 고속철도(신칸센) 예매 수수료 0원 ▷지정 호텔 3박 이상 예약 시 최대 60% 할인 등의 혜택이 제공된다. 또한 일본 여행 상품을 구매하면 일본 공항철도 10% 할인 쿠폰을 받을 수 있으며, JR패스 구매 시에는 일본 여행 상품 10% 할인 쿠폰을 지급한다.

대만에서는 ▷렌터카 최대 20% 할인 ▷고속철도 티켓 1장 구매 시 1장 무료(1+1) 혜택이 주어지며, 대만과 홍콩 내 지정 호텔 2박 이상 예약 시 최대 50% 할인받을 수 있다. 이외에도 태국, 싱가포르, 인도네시아 발리 지정 호텔 3박 이상 예약 시 최대 60% 할인이 적용된다.

스위스 트래블 패스 일등석 4일권 구매 시 1일 추가, 8일권 구매 시 2일이 추가 제공된다. 또한 ▷미국·유럽 렌터카 최대 15% 할인 ▷호주 렌터카 최대 20% 할인 ▷캐나다 렌터카 최대 30% 할인받을 수 있다.

이외에도 ▷전 세계 투어 및 액티비티 상품 최대 50% 할인 ▷공항 픽업 및 프라이빗 차량 이동 서비스 최대 20% 할인 혜택을 제공하며, 클룩 전체 상품 대상 20만 원·30만 원·50만 원 이상 구매 시 각각 3천 원·1만 원·3만 원 할인 쿠폰을 지급한다.

이준호 클룩 한국 지사장은 “긴 추석 연휴 기간을 활용해 바쁜 일상 중에 해외여행을 계획하고 있는 3040세대를 위해 풍성한 명절 프로모션을 준비했다”며 “여행객들이 숙박과 어트랙션, 이동 수단 등 여행에 필요한 모든 것을 클룩을 통해 준비할 수 있도록 다양한 할인 혜택을 마련했으니 이번 프로모션을 통해 즐거운 추석 연휴를 보내길 바란다”고 말했다.