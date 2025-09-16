- 유무인 협업 능동치안 서비스 현장에 적용 기대 모아 - 차세대 치안서비스 세미나서 국민안전 위한 전략제시

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국회의원연구단체 ‘국회 AI 포럼’은 17일, 국회의원회관에서 “차세대 AI 기술과 치안 서비스” 세미나를 개최한다고 밝혔다.

이번 세미나에는 여야 국회의원 20여 명과 산·학·연 전문가들이 참석해 인공지능(AI) 기술을 활용한 미래 치안 서비스 발전 방향을 논의할 예정이다.

세미나 주제 발표는 한국전자통신연구원(ETRI) 박혜숙 국방안전융합연구본부장이 ‘국민 안전을 위한 AI 최신 기술 동향과 치안 서비스 연구개발 방향’을 소개한다.

이번 발표에서는 최근 급증하는 신종 범죄와 사회적 불안정성에 대응하기 위해 AI·로봇·드론 등 유무인 협업 기반 기술을 치안 현장에 적용하는 전략 등이 제시된다.

또한 경찰 장비에 AI 반도체를 탑재해 현장 중심의 스마트 치안을 구현하는 방안도 함께 논의된다. 이는 긴급 상황에서 경찰의 대응 속도와 정확성을 높이고 인력 부족 문제를 보완할 수 있는 핵심 기술로 평가된다.

ETRI는 이미 2021년 경찰청과 업무협약(MOU)을 체결하고 ▷치안 현장 인력 부족 문제 해결 ▷사회적 약자 보호 ▷국민 체감 안전서비스 확대를 목표로 AI 기반 현장 지능화 연구를 추진해왔다.

이번 세미나에서는 이러한 연구 성과와 함께 AI 반도체·빅데이터·드론·로봇 등 첨단 ICT 기술을 치안 서비스에 접목하는 전략이 공유된다.

특히 ETRI는 이번 세미나의 공동 주관기관인 대구테크노파크와 협력하여 무인 로봇 기반 유무인 협업 치안 서비스 모델 발굴에도 힘쓰고 있으며, 국방 및 재난 대응 분야에서 축적한 유무인 협업 기술 적용 경험을 치안 서비스로 확장할 수 있는 구체적 방안도 함께 제시한다.

이번 세미나는 AI 기술을 활용한 치안 서비스 혁신 방향을 모색하는 자리가 될 것으로 기대된다. 특히 경찰·소방·국방 등 공공 안전 전 분야로의 기술 확산 가능성을 논의함으로써, 국민 안전을 위한 과학기술의 새로운 역할을 제시할 예정이다.

아울러 ETRI는 이번 발표를 통해 미래 치안 환경에 선제적이고 과학적인 대응을 가능케 하는 차세대 치안 서비스 참조모델을 제시하고, 향후 다양한 범죄 형태와 환경 변화에 대응할 수 있는 유무인 협업 기반 치안 서비스 개발 전략을 공유할 계획이다.

이인선 국회의원은 “AI 기반 치안 서비스는 단순히 경찰력을 보완하는 수준을 넘어, 위험 지역에서도 안전하고 효율적인 대응을 가능하게 해 국민 신뢰를 높이고 공공 안전을 강화하는 핵심 인프라가 될 것이다”고 밝혔다.

박혜숙 ETRI 국방안전융합연구본부장도 “도시화와 인구 밀집으로 치안 수요가 급증하고 있으며, 신종 범죄와 사이버 범죄의 위협이 날로 커지고 있다. 이러한 환경 변화에 대응하기 위해서는 AI와 유무인 협업 기술을 활용한 첨단 치안 대응 체계와 안전망 구축이 반드시 필요하다”고 강조했다.