멸치·채소·청양…서구권 국물요리에도 활용도 높아

[헤럴드경제=강승연 기자] 대상의 글로벌 식품 브랜드 오푸드(O’food)가 한식 국물요리를 간편하게 완성할 수 있는 타정형 조미료 ‘국물내기 한알(Coin Broth)’ 3종을 출시했다고 16일 밝혔다.

신제품은 ‘멸치(Anchovy)’, ‘채소(Vegetable)’, ‘청양(Green Chili)’ 등 3종이다. 미국, 캐나다, 호주 등 서구권 시장을 중심으로 출시된다. 한 알씩 개별 포장돼 위생적으로 사용할 수 있다. 끓는 물에 넣기만 하면 3분 만에 육수 베이스를 완성할 수 있다.

한식 국물요리는 물론 수프, 스튜 등 현지 요리에도 잘 어울린다. 감칠맛이 풍부한 ‘멸치’는 오일 파스타와 제격이다. 깔끔한 맛의 ‘채소’는 야채 수프나 쿠스쿠스 등에 적합하다. 국산 청양고추를 사용해 시원하고 칼칼한 맛을 살린 ‘청양’은 해산물 스튜나 파스타 요리에 매콤한 풍미를 더할 수 있다.

정승인 대상 Global기획마케팅실장은 “K-열풍에 힘입어 한식을 직접 만들어 먹고자 하는 소비자를 위해 글로벌 시장에 특화된 한식 조미료를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 해외 소비자들이 한식을 쉽고 친근하게 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.