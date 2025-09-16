16일 삼성창원·경상국립대·파티마·한마음병원 참여…출산가정 종합건강검진 할인 혜택 제공

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시가 16일 시청에서 삼성창원병원, 창원경상국립대병원, 창원파티마병원, 창원한마음병원과 ‘신생아 부모 종합건강검진 특별 할인 협약’을 맺었다.

이번 협약은 출생 1년 이내의 신생아를 둔 부모들이 더욱 건강하게 아이를 키울 수 있도록 지원하자는 취지에서 마련됐다.

협약에 참여한 4개 병원은 내년 말까지 신생아 부모에게 종합건강검진 비용을 특별 할인해준다. 상세한 정보는 창원시 홈페이지 ‘인구정책 ON’에서 확인할 수 있다.

창원시는 이번 협약이 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 적극적인 홍보와 행정 지원을 이어갈 방침이다.

장금용 창원시장 권한대행은 “시민들의 건강한 삶을 위해 사회공헌에 동참해준 의료기관에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 시민들이 체감할 수 있는 가족친화 정책을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.