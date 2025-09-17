-유니버스오브유니폼, 감각적인 브랜딩 유니폼 제작 사례 공개

-기업 브랜딩을 돕는 유니폼 제작, 긍정적인 소비자 경험 이끌어

작업복으로 인식됐던 유니폼이 브랜드의 핵심 자산으로 자리잡았다. 유니폼은 고객과 직접 만나는 ‘프론트 라인 이미지’로서 서비스의 기능적 효용을 넘어 감도 높은 브랜드 경험을 요구하는 중요한 역할을 수행한다는 평이다.

최근 다수의 기업들은 매장 인테리어, 패키징, 디지털 콘텐츠와 더불어 유니폼을 브랜딩 전략의 연장선으로 활용하고 있다. 유니폼은 단순한 복장의 의미를 넘어 일관된 브랜드 아이덴티티를 구축하고, 기업의 가치를 표현하는 핵심 매체로 자리매김했다.

특히 SNS와 바이럴 환경의 확산은 유니폼의 마케팅 효과를 극대화한다. 감각적으로 디자인된 유니폼은 소비자 경험을 강화할 뿐 아니라 자연스러운 홍보 수단으로 작용하면서 브랜드 인지도와 긍정적 이미지를 각인시키는 효과로 이어진다.

유니버스오브유니폼은 최근 힙하고 세련된 유니폼 사례들을 선보이며 업계의 주목을 받고 있다. 해당 브랜드는 차별화된 디자인과 높은 완성도를 통해 브랜드 이미지를 강화하고 기업과 소비자가 소통할 수 있는 새로운 방식을 제시한다.

최근 현대백화점의 틸화이트 1호점의 유니폼을 제작, 고객이 브랜드를 전방위로 체험할 수 있는 감성적 터치포인트를 더했다는 평을 이끌었다. 업체는 와이드 실루엣과 리본 디테일이 특징인 유니폼을 도입해 공간 무드와 일관된 브랜드 경험을 제공했다.

요즘은 브랜딩 및 공간 리뉴얼에 맞춰 유니폼의 톤앤무드도 맞춰야 한다. 공연장의 예술성과 기술성이 공존하는 철학을 담은 GS아트센터의 리뉴얼 때 유니버스오브유니폼이 유니폼 제작을 맡았다. 미니멀한 디자인과 세련된 디테일을 살린 유니폼으로 공연장의 철학과 젊은 이미지를 담아내며 단순 안내복을 넘어 브랜드 가치를 전달하는 상징으로 자리 잡았다.

유니버스오브유니폼은 한국적 이미지를 모던하게 치환한 전통 복식 모티브의 유니폼 제작에도 뛰어나다.

인천공항 한국전통문화센터에서는 한복 고유의 디테일을 현대적으로 해석한 유니폼을 도입했다. 고름 여밈과 플리츠 실루엣을 모던하게 반영해 한국적 정체성을 자연스럽게 전달하고, 방문객에게 문화적 감수성을 전하는 매개체로 기능했다.

코펜하겐 소재 ‘우리 레스토랑(OURI)’의 유니폼은 북유럽 특유의 감각적 브랜딩을 바탕으로 한식 레스토랑의 아이덴티티를 담아냈다. 코튼 소재 상의는 앞섬을 접어 고름 매듭으로 처리해 간결하면서도 정제된 한복의 미감을 표현했고 댕기 장식을 더해 디자인의 균형감을 높였다. 이 사례는 로컬 감성과 한국적 정체성이 교차하는 지점을 현대적으로 재해석해, 공간과 복장이 하나의 브랜드 경험으로 연결된 사례로 평가된다.

브랜드 관계자는 “최근 케이팝 데몬 헌터스로 한국 문화에 대한 위상이 높아지면서 전통 브랜딩에도 관심이 높아지고 있다”라며 “UOU가 한국적 이미지, 전통 문화를 모던하게 유니폼에 적용하는 디자인에 특화되어 있어 한복 유니폼, 기관 근무복에 대한 의뢰가 많아지고 있다”고 말했다.