[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청이 지난 7~8월 디지털 감사로 ‘잠자는 돈’ 3억원을 찾아냈다.

16일 도교육청에 따르면 디지털 감사는 사이버 감사에서 발전된 형태로 AI, 빅데이터 등 지능 정보기술과 데이터 분석을 기반으로 한 예방 중심의 감사 방식이다.

교육청은 이번 디지털 감사에서 3대 중점과제로 시나리오 기반 디지털 감사, 감사 이력 관리 자동화, AI 일상감사 2.0을 적용했다.

‘시나리오 기반 디지털 감사’ 분야에서는 회계, 예산, 재산, 학사 분야에서 10개의 감사 시나리오를 적용해 5개의 제도개선 과제를 발굴했다.

이 가운데 공무원의 회계 부정 시나리오는 회계시스템의 허용 범위를 이용해 교직원이 회계 부정을 저지르는 경우를 가정해 실제 학교 현장에서 발생할 수 있는 상황을 반영했다.

확인 결과 납부 기한이 임박한 고지서의 연체료 부과를 막고자 자신의 은행 계좌에서 수수료를 먼저 납부한 뒤 그 금액만큼을 자신의 계좌로 이체했다.

이는 횡령 목적이 아니라 행정실 직원의 단순 회계 문란 행위로 확인됐다. 교육청은 이 직원에 대해 감사처분 기준에 따라 조치했다고 밝혔다.

함께 진행된 각급 학교 온라인 포인트 사용 실태 감사에서는 전자상거래 회사와 협력해 확보한 학교 데이터를 활용해 3억원 원 상당의 미사용 온라인 적립금을 찾아내 교육재정으로 확충했다.

‘감사 이력 관리 자동화’ 분야에서는 교육청이 운영중인 지능형 종합감사시스템에 감사이력을 등록하면 기관 홈페이지에 자동 연계되도록 기능을 개선했다. 이에 따라 감사 결과 공개 등의 업무가 줄어들 것으로 교육청은 기대하고 있다.

‘AI 일상감사 2.0’ 분야에서 교육청은 AI 판단기능을 높이고 그간 누적된 운영데이터를 기초로 서비스 품질 향상을 위한 기능 개선을 추진 중으로 특히 ‘AI 일상감사’를 경북교육청 제1호 특허로 등록했다.

이는 주요 정책집행 업무 등에 대해 적법성, 타당성 등을 사전에 점검·심사하는 일상감사에 전국 최초로 AI를 적용해 활용하고 있는 사례라고 교육청은 설명했다.

임종식 경북교육감은 “청렴한 경북교육! 나아가 청렴한 세상을 만들기 위해 우리청에서는 모든 역량을 집중하고 있다”며 “지속적으로 데이터 활용 방안을 확대해 학교 업무 경감과 감사 사각지대 해소에 최선을 다하겠다”고 말했다.