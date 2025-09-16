[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설은 인공지능(AI) 기반 수면케어 솔루션 ‘헤이슬립(Hey,Sleep)’이 세계적인 권위의 수면 학술대회 발표를 통해 수면 개선 효과를 공식적으로 입증했다고 16일 밝혔다.

헤이슬립은 국내 최초로 수면환경 품질 인증인 한국수면산업협회의 ‘굿슬립 마크 골드’를 획득했다. 현대건설은 슬립테크 스타트업인 에이슬립과 공동개발했다. AI 기반 수면 데이터 분석과 자동화 기술을 융합해 온도·조도·습도·환기·차음 등 다양한 요소를 제어하여 수면의 질을 높이는 통합 솔루션이다.

현대건설은 실제 수면환경 기술의 효과를 입증하기 위해 용인시 마북동 기술연구원에 실증시설과 외부 전문기관을 통해 헤이슬립의 기능을 정밀하게 검증했다. 보건복지부가 지정한 생명윤리위의 승인을 받아 실험이 진행됐다.

헤이슬립 연구에 참여한 대상자는 ▷총수면시간 17.3% 증가 ▷수면효율 11.81% 증가 ▷수면 중 각성시간 55.9% 감소 ▷깊은수면 200.4% 증가 ▷램수면 28.4% 증가 등 수면 품질 지표에서 개선 효과가 나타났다.

이 연구 결과는 최근 싱가포르에서 열린 세계적인 권위의 수면 학술대회에서 공식적으로 발표됐다. 이번에 발표된 연구 논문에는 정기영 서울대병원 신경과 교수, 정유삼 서울아산병원 이비인후과 교수, 윤인영 분당서울대병원 정신건강의학과 교수 등 국내 수면의학 권위자들이 공동저자로 참여했다.