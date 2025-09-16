[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 최근 지역의 세계적인 기록유산인 ‘수운잡방’과 ‘음식디미방’이 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역 목록 등재 국내 후보에 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 성과는 기존에 등재된 경북의 세계기록유산인 ‘한국의 유교책판’, 아태기록유산인 ‘한국의 편액’, ‘만인소’, ‘내방가사’에 이어 경북의 문화적 가치를 세계에 알리는 중요한 이정표가 될 전망이다.

도는 국가유산청, 안동시, 한국국학진흥원과 함께 수운잡방과 음식디미방이 유네스코 아태기록유산에 등재될 수 있도록 등재소위원회 신청서 사전심사를 대비할 예정이다.

등재 여부는 내년 6월 개최 예정인 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역위원회(MOWCAP) 총회에서 결정된다.

수운잡방(김유·1540년대, 김령·1610년대)은 안동 광산 김씨 문중에서 전해오는 조리서로, 김유와 그의 손자 김령이 저술했다.

조선 중기 양반 가문의 음식 조리법과 술 빚는 방법 등 122개 항목을 담고 있다.

민간에서 쓰인 최초의 조리서로 꼽히며 2021년에는 조리서로는 유일하게 보물로 지정됐다.

음식디미방(장계향·1670년대)은 재령 이씨 석계 이시명의 부인인 장계향이 쓴 현존하는 가장 오래된 순한글 조리서다.

146개 항목의 조리법을 담고 있으며 면병류, 어육류, 주국방문(주류), 식초 담그는 법 등 4개 영역으로 나누어져 있는 것이 특징이다.

이 두 고조리서는 조선 16~17세기 후반 경북 북부 지역의 식생활과 음식문화, 그리고 성리학적 지식과 다른 실용적 지식체계를 보여주는 기록유산이다.

증류주 1종, 발효주 5종, 음식 1종 등 두 조리서에만 나타나는 조리법은 지식이 특정 계보를 통해 전승됐음을 입증하는 단서다.

두 조리서 모두 남성과 여성의 협업으로 만들어진 희귀한 사례다.

이철우 경북지사는 “우리 전통 음식문화의 정수인 수운잡방과 음식디미방이 아태기록유산 국내 후보로 선정된 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “이번 성과를 계기로 전통음식을 계승 발전시키고 지역특유의 색깔 있는 음식 브랜드로 육성해 식품콘텐츠 산업으로 확대해 나가겠다”고 말했다.