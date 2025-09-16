공정위 신유형 상품권 표준약관 개정 소비자에겐 ‘적립금 환불’ 선택지 제공 5만원 초과 90→95% 환불비율 상향

[헤럴드경제=양영경 기자] 유효기간 내 쓰지 못한 온라인·모바일상품권을 적립금으로 환불 받으면 ‘전액 환불’이 가능해진다. 현금 환불의 경우 5만원을 초과하는 상품권은 95%, 5만원 이하는 90%까지 환불받을 수 있다.

공정거래위원회는 이 같은 내용으로 ‘신유형 상품권 표준약관’을 개정한다고 16일 밝혔다.

이번 개정안은 합리적인 환불 수수료 기준을 마련하기 위한 조치로, 지난해 4월 출범한 모바일 상품권 민관협의체에서 논의된 상생 방안의 결과물이기도 하다. 신유형상품권은 지류 상품권과 달리 전자적 방법으로 발행돼 모바일·온라인·전자카드 등 다양한 형태로 유통되는 상품권을 말한다.

개정안의 핵심은 유효기간이 지난 상품권의 환불 비율을 상향하고, 적립금 환불 시에는 전액 환불이 가능하도록 한 점이다. 기존에는 유효기간 내 사용하지 못한 상품권은 구매액의 90%만 환불 가능해 소비자가 일정 부분 수수료를 부담해야 했으나, 앞으로는 상품권 금액과 환불 방식에 따라 환불액도 달라진다.

우선 5만원 이하 상품권의 환불비율은 현행과 동일하게 90%로 유지되지만, 5만원 초과 상품권은 환불 비율이 95%로 상향된다. 공정위는 “소액 상품권은 유효기간 내 소비 가능성이 커 현행 비율을 유지해 소비 촉진을 도모하고, 고액 상품권은 환불 비율을 높여 소비자의 수수료 부담을 줄이고자 했다”고 설명했다.

현금 대신 포인트나 마일리지 등 적립금으로 환불받을 때는 금액 전액(100%)이 환불된다. 이는 카카오 사례를 업계 전반으로 확산하려는 것으로 볼 수 있다. 카카오는 유효기간이 지난 카카오톡 선물 상품권을 100% 쇼핑포인트(현금 90% 환불 병행)로 환급해왔다. 이 포인트는 계좌로 전송할 수 있는 현금성 포인트와는 차이가 있으며, 카카오 쇼핑몰에서만 사용 가능하다.

이는 환불 과정에서 상품권 금액 일부가 차감되는 기존 방식보다, 전액을 다시 구매에 활용할 수 있도록 하는 것이 소비자와 중소사업자 모두에게 유리하다는 점을 반영한 조치라고 공정위는 설명했다. 상품권 사업자가 포인트나 마일리지 등 적립금 제도를 운영할 경우, 소비자는 100% 적립금 환불을 통해 손실 없이 상품권 금액을 그대로 보전할 수 있게 된다.

양동훈 공정위 소비자거래정책과장은 “아직 적립금 제도를 운영하지 않는 사업자들도 제도 도입에 긍정적인 반응을 보였다”면서 “소비자는 손해 없이 전액을 환불받을 수 있고, 사업자는 소비자 충성도를 높일 수 있어 양측 모두에게 유리한 구조”라고 말했다.

개정된 표준약관은 이날부터 즉시 적용이 권고된다. 공정위가 제정·개정하는 표준약관은 권장 규범의 성격을 가지며 강제성은 없다. 다만, 표준약관과 다른 내용으로 약관을 설정하려는 경우 이를 반드시 명시해야하며 불공정 약관 심사와 결합하면 사실상 강제적인 효력을 발휘한다는 평가를 받는다. 공정위는 “개정된 내용을 사업자·소비자단체 등에 통보하고 사업자들이 개정된 표준약관을 사용하도록 적극 권장할 계획”이라고 밝혔다.