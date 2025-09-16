광주시, 가을축제 맞춰 투어버스 확대 운행

관광거점 연계해 이동편의·관광효과 확대

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 ‘지(G)-페스타 광주’ 가을시즌을 맞아 광주투어버스(관광형 DRT)의 운행을 확대하고 다인패스권을 도입하는 등 관광객 편의를 높여 지역 관광 활성화를 이끈다.

‘광주투어버스’는 수요응답형(DRT:Demand Responsive Transport) 교통체계를 적용한 관광형 버스로, 이용자가 광주투어버스 앱을 통해 정류장을 선택해 호출하면 버스가 직접 찾아와 원하는 목적지로 이동할 수 있는 스마트 맞춤형 교통 서비스다.

광주시는 오는 9월 20~21일 열리는 ‘광산뮤직ON페스티벌’과 10월 16~19일 진행되는 서창억새축제와 연계해 황룡친수공원과 서창억새축제장을 직접 연결하는 신규 노선을 신설한다. 그동안 대중교통 접근성이 부족했던 축제장 방문객들의 이동이 한층 편리해질 것으로 기대된다.

또 최대 5인까지 함께 사용할 수 있는 ‘다인 패스권’을 새롭게 도입, 요금의 10%를 할인한다. 이를 통해 가족·친구 단위의 소규모 단체 관광객들이 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 했다.

운행구역(거점)은 ▷광주송정역(KTX) ▷유스퀘어버스터미널 ▷농성역 ▷국립아시아문화전당(ACC) ▷김대중컨벤션센터 ▷광주시청 ▷광주비엔날레 ▷양림오거리 ▷사직전망대 ▷서창감성조망대 ▷기아챔피언스필드 ▷대인시장 ▷황룡친수공원 ▷서창억새축제장 등 14곳이다.

이용객들은 광주시청 일원에서 열리는 ▷빛고을 책마당(10월 11~12일) ▷광주김치축제(10월31일~11월2일)를 비롯해 국립아시아문화전당 일대의 ▷광주추억의충장축제(10월 15~19일) ▷충장라온페스타(10월 15~18일) ▷광주버스킹월드컵(10월 15~19일) ▷동명커피산책(11월8일) 등 다양한 행사장을 편리하게 찾을 수 있다. 또 ▷광주디자인비엔날레(8월30일~11월2일)와 연계한 관광 접근성도 크게 향상될 전망이다.

광주투어버스는 오는 11월 30일까지 매일 오전 10시부터 오후 9시까지 운행된다. 요금은 성인 기준 1회 1700원이며, 24시간 무제한 이용 가능한 1인 패스권(3000원)과 다인 패스권(최대 5인·10% 할인)이 있다.

광주시는 이번 확대 운행을 통해 지역 대표 축제·행사와 관광 자원을 긴밀하게 연계하고, 교통 소외지역의 접근성을 개선하는 동시에 소규모 단체관광 수요까지 충족시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이승규 신활력추진본부장은 “광주투어버스가 지역 축제와 행사장을 잇는 새로운 교통기반시설로 자리매김할 수 있도록 지속 개선해 나가겠다”며 “앞으로도 관광객이 쉽고 편리하게 광주를 즐길 수 있도록 다양한 서비스를 발굴하겠다”고 말했다.