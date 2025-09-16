‘슈퍼노바’ AI 기술로 환경·지속가능성 수상 ‘NPU 기반 UHD 업스케일링 기술’ 전력 절감

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤은 SK브로드밴드와 함께 방송·미디어 전시회 ‘IBC 2025’가 진행하는 ‘이노베이션 어워드(Innovation Awards)’에서 수상했다고 16일 밝혔다.

SKT는 지난 14일(현지시간) 네덜란드 암스테르담에서 열린 시상식에서 ‘신경망처리장치(NPU) 기반 실시간 초고화질(UHD) 업스케일링 기술’을 활용한 SK브로드밴드 Btv 전력 절감 사례로 환경 및 지속가능성(Environment & Sustainability) 부문을 수상했다고 설명했다.

해당 기술을 통해 기존 그래픽처리장치(GPU) 방식 대비 80%의 전력 소비 절감 효과를 보일 수 있다고 SKT는 강조했다. 이로써 방송 업계의 지속가능성을 높일 수 있는 사례로 주목받았다는 설명이다.

이번 사례에 적용된 SKT의 슈퍼노바(SUPERNOVA)는 인공지능(AI) 기반 미디어 콘텐츠 개선 설루션이다. SKT는 지난 2019년 공개한 슈퍼노바를 고도화해 사료(史料) 복원·광고·제조업 품질관리 등에 접목해 왔다. 특히 지난 2024년부터 한국콘텐츠진흥원 주관 공모사업에 참여해 데이터셋을 추가하면서 콘텐츠 제작 효율을 높였다.

아울러 SKT는 슈퍼노바 설루션의 화질 개선 기술을 NPU 환경에 최적화해 실시간 FHD-to-UHD 변환용 경량 엔진을 개발했다. 해당 기술을 활용하면 기존 자사의 주문형 비디오(VOD) 엔진 대비 최대 80%의 소비 전력을 절감하면서도 동등한 화질 성능을 유지할 수 있다.

해당 기술은 지난 2월 SK브로드밴드 B tv SPOTV 채널에 적용된 이후 7개월간 100% 가동률을 유지했다. SKT가 자체 조사한 결과 ▷GPU 대비 전력 소비 80% 절감 ▷랙 공간 50% 절약 ▷시청자 만족도 77% 향상의 개선 효과를 보였다. SKT는 해당 기술이 전 세계 방송사에 5%만 도입돼도 연간 5만톤 이상의 이산화탄소 배출을 예방할 수 있다고 설명했다.

SKT는 이번 수상을 계기로 슈퍼노바를 종합 AI 미디어 설루션으로 고도화한단 방침이다. SK브로드밴드, 픽스트리 등 파트너사와 협력해 기술 생태계의 글로벌 확산에 이바지하겠단 계획이다. 또 향후 국내외 방송사와 온라인동영상서비스(OTT) 사업자와 협력도 확대한다.

임정연 SKT 미디어랩(Media Lab)장은 “슈퍼노바 설루션 기반 AI 미디어 기술의 우수성을 글로벌 시장에서 인정받았다”며 “콘텐츠 제작 환경의 혁신과 친환경 경영이라는 두 가지 과제를 동시에 해결할 수 있는 통합 설루션으로 자리매김할 것”이라고 했다.