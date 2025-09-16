17일부터 내달 12일까지 ‘중장년 인생설계학교’ 교육생 25명 모집 느리게 나이 드는 건강 노하우부터 여가를 통한 삶의 에너지 찾기 등 건강한 삶 설계 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 중장년층이 건강하게 나이 들고 활기찬 여가생활을 누릴 수 있도록 돕기 위해 ‘중장년 인생설계학교 건강·여가 교육 과정’ 참여자를 모집한다.

이번 교육은 10월 20일부터 29일까지 서울청년센터 은평에서 진행된다. 수업은 매주 월요일, 수요일, 금요일 오전 10시부터 12시까지 총 5회 운영된다.

주요 프로그램은 ▲느리게 나이 드는 건강 노하우 ▲척추와 자세 교정 운동 ▲요가를 통한 건강 다지기 ▲여가를 통한 삶의 에너지 찾기 ▲여행을 통한 미래 설계 등으로 구성된다.

특히 대면 교육 종료 후 온라인으로도 복습할 수 있는 동영상 강의를 제공해 일회성 교육이 아닌 일상에서 꾸준히 활용할 수 있도록 지원할 예정이다.

모집 기간은 17일부터 10월 12일까지로 교육 대상은 40세부터 64세까지의 은평구민 25명을 모집해 추첨을 통해 선정한다.

참여 신청은 은평구청 누리집 또는 홍보지의 큐알(QR)코드를 통해 온라인으로 가능하다. 교육비는 전액 무료다. 자세한 사항은 은평구청 청장년희망과 전화로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “중장년 시기야말로 몸과 마음의 건강 관리가 중요한 때인 만큼 이번 교육이 생활 속에서 건강한 습관을 실천하고 여가를 통해 삶의 활력을 찾는 계기가 되길 바란다”고 말했다.