[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 최근 가은아자개장터에서 신현국 문경시장과 이정걸 문경시의회 의장, 도의원, 시의원, 더본코리아 백종원 대표, 주민 등 1000여 명이 참석한 가운데 ‘가은아자개장터 외식창업 테마파크’ 개장식을 열었다고 16일 밝혔다.
외식창업 테마파크는 사업비 18억원으로 가은 지역의 상권 활성화와 인구소멸에 대응하기 위한 도전으로 아자개장터 빈 점포 10동을 주막과 어울리게 디자인하고 먹거리를 즐길 수 있는 야외 휴게공간도 조성됐다.
문경시는 원활한 점포 운영을 위해 더본외식산업개발원 문경센터와 지역특산물을 활용한 특화메뉴(10종 외) 개발과 청년 창업자 교육컨설팅과 함께 개점 후에도 사후관리 프로그램 등을 추진해 방문객 맞춤형 메뉴를 개발할 계획이다.
개장식에서는 홍보와 축하 행사로 ‘흑백요리사 고기깡패 데이비드리와 함께해요’ 를 13~14일 개최해 지역주민 및 관광객 2만여 명이 방문했다.
특히 당일 문경시 관광지 유료 입장권이나 가은읍 식당을 이용한 영수증을 제시하면 약돌제육타코, 깐풍새우, 열탄불고기 피자, 문경 오미자 음료 등을 무료 제공해 관광객들에게 다양한 먹거리와 볼거리를 제공했다.
이 테마파크는 지역특산물을 활용한 특화메뉴 10종으로 연탄빵(시장빵집), 떡린느(가은당), 돈가스(약돌돈가스), 맥적구이(장터돼지구이), 국밥(약돌장터국밥), 소시지(약돌소시지), 분식(가은솥분식), 국수(문경국수), 전집(주막전집), 족발(장터족발집 등)이다.
운영시간은 월요일~목요일까지는 오전 11시부터 오후 8시까지, 금요일~일요일은 오전 10시부터 오후 9시까지다.
신현국 문경시장은 “가은아자개장터를 먹거리와 즐길거리가 있는 시장으로 탈바꿈해 에코월드 등 주변 관광지와 연계한 관광객 유입으로 지역경제가 크게 활성화될 것으로 기대한다”고 말했다.
