지난 2일 ‘베네수 마약운반선’ 격침 이어 또 공해상서 군사력 동원

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 미군이 베네수엘라 마약 밀매 조직의 마약 운반선에 또 공격을 가해 마약범죄자들을 제거했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “오늘 아침 내 명령에 따라 미군은 남부사령부 관할 지역에서 분명히 확인된 매우 폭력적인 마약 밀매 카르텔 및 마약 테러리스트들에 대한 두번째 물리적 공격을 수행했다”고 밝혔다.

이어 “이번 공격은 베네수엘라 출신으로 확인된 이들 테러리스트가 국제 수역(공해)에서 미국인을 중독시키는 치명적 무기인 불법 마약을 미국으로 운반하던 중 발생했다”며 “이 극도로 폭력적인 마약 밀매 카르텔들은 미국 국가 안보, 외교 정책, 핵심 이익에 위협을 가한다”고 설명했다.

그러면서 “3명의 남성 테러리스트를 공격으로 제거했으며, 미군 피해는 없었다”면서 “경고한다. 미국인을 죽일 수 있는 마약을 운반하면 우리는 당신을 추적할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “이들 카르텔의 불법 행위는 수십년간 수백만명의 미국인을 살해하며 미국 사회에 파괴적 결과를 초래했다. 이제 더는 안 된다”고 강조했다.

앞서 트럼프 대통령은 미군이 지난 2일 베네수엘라 마약 운반선에 폭격을 가해 테러리스트 11명을 제거했다고 밝힌 바 있다. 하지만, 베네수엘라 정부는 해당 선박이 마약 밀매 조직 소속이 아니라고 부인하고 있다.

트럼프 미 행정부는 베네수엘라에서 미국으로 유입되는 마약을 차단하겠다면서 베네수엘라 주변 해역에 해군 함정을 배치하고 있어 베네수엘라와의 군사적 긴장이 고조되고 있다.