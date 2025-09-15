[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대와 로봇 기술 선도기업 HD현대로보틱스는 효성캠퍼스 내에 대구·경북 로봇교육센터를 구축했다고 15일 밝혔다.

HD현대로보틱스는 산업용 로봇 및 제어기 6세트를 기증하고 전문 강사진을 파견해 현장 수준의 실무 교육을 지원한다.

대구가톨릭대는 기계공학과를 중심으로 센터를 운영하며 학생과 졸업생, 재직자 등 지역 인재를 대상으로 로봇 조작 실습 과정을 통해 스마트제조 기반의 실무역량 강화에 나설 계획이다.

이번 센터는 경북도 RISE사업의 핵심 과제인 경북형 모빌리티혁신대학(MII, Mobility Innovation Institute)의 성공적인 운영을 위한 핵심 인프라 역할을 수행한다.

모빌리티혁신대학은 대구가톨릭대를 비롯해 영남대, 대구대가 참여하는 연합대학(MEGAversity)으로 미래 모빌리티 산업이 요구하는 디지털 전환, 혁신 부품, 친환경 배터리 분야의 전문인재 1980명 양성을 목표로 한다.

HD현대로보틱스는 센터 구축뿐 아니라 모빌리티혁신대학 교육과정의 실무화, 공동 프로그램 개발 등에도 협력하며 향후 지역산업 맞춤형 교육 생태계 조성에 적극 참여할 계획이다.

대구가톨릭대 윤현중 RISE 모빌리티디지털전환사업단장은 “HD현대로보틱스와의 협력은 단순한 교육센터 개소를 넘어 산학이 함께 미래를 준비하는 의미 있는 사례”라며 “모빌리티와 로봇 분야에서 대학이 지역의 기술혁신 허브 역할을 해나가는 전환점이 될 것”이라고 말했다.