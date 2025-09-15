[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 2040년의 미래변화를 대응해 도시공간구조와 발전 전략을 담은 ‘2040 대구도시기본계획(안)’을 수립하고 시민 공청회, 시의회 의견청취 등 행정절차를 거쳐 내년 초 확정할 계획이라고 15일 밝혔다.

대구시는 최근 군위군 편입에 따라 전국 최대의 광역시로 자리 잡았으며 TK신공항 건설, K2 및 군부대를 포함한 후적지 사업과 미래산업 추진 등 도시공간의 대전환 시기를 맞이하고 있다.

또 대외적으로 지속적인 인구감소와 수도권 집중을 타파하기 위해 정부의 ‘5극 3특’ 정책을 비롯한 선도적인 미래 준비가 필요한 시점이다.

대구시는 이러한 변화를 새로운 성장의 기회로 전환해 2040년 미래를 대비하기 위해 주요 핵심사업의 연속성과 근거를 마련하고 ‘5극 3특’과 같은 지역균형성장 국가정책에 대해 리더도시로서 대응하기 위해 ‘2040 대구도시기본계획(안)’을 수립했다.

도시기본계획은 도시공간 정책에 대한 최상위 법정계획으로서 향후 20년의 도시가 지향해야 할 발전방향을 제시하며 미래의 가용토지를 확보하고 도시관리계획과 각종 관련 계획의 지침이 된다.

이번 도시기본계획의 핵심 가치는 ‘글로벌 허브, 미래산업 혁신, 삶의 질 향상’이며 이를 이루기 위해 미래상, 공간구조, 인구·개발가용지 등의 구상과 함께 9대 공간 전략을 제시했다.

2040년 대구의 미래상은 ‘세계·미래·세대를 잇는 초연결도시 대구’로 제시하고 미래상을 실현하기 위해 3대 목표를 세계를 연결하는 관문도시, 미래를 연결하는 활력도시, 세대를 연결하는 매력도시로 설정했다.

공간구조는 기존 10개(도심, 동대구, 서대구, 안심, 성서, 칠곡, 뉴k2, 수성, 월배, 현풍) 중심지 체계에서 군위군에 2개의 중심지를 신설한 ‘10+2 중심지 체계’로 개편한다.

또 도시 활력을 높이기 위해 경제·활동인구, 방문객 등 생활인구를 품은 320만의 메가시티로 설정해 대경권 거점도시로서의 위상을 굳건히 했다. 개발 가용지는 120㎢로 설정해 대구 핵심사업 추진 등 미래 대구의 공간 혁신에 대비했다.

아울러 미래상의 목표에 맞게 글로벌·광역·모빌리티 허브를 구축하는 ‘관문도시’, 신산업 엔진·도심 Big-Change·New 경제벨트를 구축하는 ‘활력도시’, 스마트 생활권·K-culture 중심도시·대구 Cool-Line을 구축하는 공간전략을 수립했다.

대구시는 이번 도시기본계획(안)을 통해 미래 신산업 성장의 공간적 기틀 마련, 기업투자 활성화와 양질의 일자리 창출, 시민 문화 향유의 기회 확대 및 쾌적한 정주 환경 조성을 계획하고 있다.

따라서 오는 30일 대시민 공청회를 시작으로 시의회 의견청취와 대구 도시계획위원회 심의 등 행정절차를 거쳐 내년 초 확정 및 공고할 예정이다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “현재 대구는 미래 공간혁신을 위한 중요한 전환점에 서 있다”며 “이번 계획을 통해 대구 핵심사업의 추진 기반을 마련함은 물론 한층 더 품격 있고 잠재력을 가진 도시이자 시민들이 살기 좋은 도시로 만들어 나가겠다”고 말했다.