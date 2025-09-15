[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국의 우익 청년 활동가 찰리 커크가 암살당한 이후 곳곳에서 정치적 분열이 확산되는 모습입니다. 찰리 커크로 인해 당장 일자리를 잃는 사람이 생기는가 하면, 정치적 진영 논리를 내세우며 서로를 헐뜯는 모습들이 나타나고 있지요. 문제는 이런 모습이 쉽사리 치유될 조짐이 보지 않는다는 것입니다. 찰리 커크의 사망을 기점으로 ‘분열’과 ‘헐뜯기’가 일상을 더 파고드는 모습입니다.

우선 미국 정치권의 상대 진영에 대한 막말이 거세지고 있습니다.

도널드 트럼프 대통령은 커크의 피살 당시 “급진 좌파 쪽 인사들이 찰리 같은 훌륭한 미국인을 나치 및 세계 최악의 대량 학살범, 범죄자에 비교했다”며 분개하였습니다. 강경한 트럼프주의자인 낸시 메이스 하원의원은 “민주당원들이 오늘 일어났던 일에 책임이 있다”고 말해, 커크의 사망을 민주당 탓으로 돌렸습니다. 트럼프 행정부에서 정부효율부 수장을 지낸 일론 머스크는 테슬라 최고경영자(CEO)는 좌파는 “살인당”이라고 비난했습니다. 트럼프 행정부에서 이민 등 주요 의제의 설계자인 스티븐 밀러 백악관 부정책실장의 부인이자 마가 진영의 유력 인플루언서인 케이티 밀러도 엑스에서 “당신들은 우리를 나치로, 인종주의자로 부른다”며 “당신들이 손에 피를 묻혔다”고 말하며 갈등의 불씨를 키우고 있습니다.

찰리 커크에 대한 비판성 발언을 한 이들이 직장에서 잘리거나 정직 처분을 받으면서, 사회적 불만도 고조되고 있습니다.

14일(현지 시간) 로이터통신에 따르면 이날까지 최소 15명이 찰리 커크의 죽음을 온라인에서 언급했다가 해고 혹은 정직 처분을 받았다고 합니다. 교사, 공무원, 비밀경호국 직원 등 공공 부문은 물론 항공사, 방송국 등 민간 부문 직원들도 예외가 아닙니다. ‘찰리를 죽인 이들을 폭로한다’는 홈페이지도 열려 그에 대해 비판적인 의견을 낸 41명의 신상이 공개됐습니다.

미국 고위 공직자들과 우파 인사들은 커크에 대한 비판성 발언을 ‘혐오 발언’으로 규정하며 ‘무관용’ 방침을 공공연히 밝혔습니다. 숀 더피 교통부 장관은 13일 X(트위터)에 미국 항공사 아메리칸에어라인이 커크의 암살을 축하하는 발언을 한 조종사들을 비행에서 제외했다고 밝히며 “이런 행동은 역겹고 그들은 반드시 해고돼야 한다”고 주장하기도 했습니다.

지난 11일 국방부 수석 대변인 숀 파넬은 “군인과 전쟁부 소속 민간인이 동료 미국인의 암살을 축하하거나 조롱하는 것은 용납할 수 없는 일”이라고 밝혔습니다. 미 비밀경호국 한 직원이 직위 해제됐는데 그는 페이스북에 커크가 “증오와 인종차별을 퍼트렸다”고 썼기 때문이라고 비밀경호국 대변인은 설명했죠.

로라 소시 라이트시 미들테네시주립대(MTSU) 학생처 부학장은 페이스북에 커크가 암살을 자초했다는 글을 올렸다가 해고됐습니다.

AP통신 역시 찰리 커크의 피살은 직장 안팎에서 언론의 자유가 얼마나 제한되는지 깨닫는 계기가 됐다고 분석합니다. AP 통신은 주마다 법이 다르지만 민간 직장 안팎에서 한 발언으로 처벌받는 직원들에 대한 법적 보호는 거의 없다고 전합니다. MSNBC 정치 분석가 매튜 다우드가 대표적인데요. 그는 “커크는 젊은 세대 중 가장 분열적인 인물 중 한 명으로 끔찍한 말을 내뱉으면서도 끔찍한 행동이 일어나지 않기를 바랄 수는 없다”고 말했다가 쏟아지는 비판을 받고 당일 해고됐죠.

앞서 뉴욕타임스(NYT)는 12일 커크 암살 이후 우파 인플루언서들과 정부 당국자가 암살을 축하하는 온라인 게시물을 적극적으로 찾아낼 것을 독려했다고 보도했는데요. NYT는 이에 따라 수많은 사람들이 직장을 잃거나 직무를 정지당하고 내부 조사를 받으면서 긴장이 고조되고 있다고 했습니다. 전문가들은 커크를 공개적으로 비난할 경우 우파 진영의 보복으로 이어진다고 지적합니다.

SNS를 통한 유명인들에 대한 비난도 지속되고 있습니다.

영화 ‘가디언즈 오브 갤럭시’ 시리즈로 유명한 크리스 프랫은 자신의 SNS에 “찰리 커크와 그의 아내, 어린 자녀들을 위해, 우리나라를 위해 기도한다”고 게시글을 올렸다가 “마블에서 해고되기를 기도한다”, “당신이 출연하는 영화는 보지 않겠다”며 뭇매를 맞고 있습니다. 국내에서도 최시원과 진서연 등이 커크의 죽음을 애도하는 SNS 글을 올려 누리꾼의 비판을 받기도 했습니다.

해외 우파 진영에서도 찰리 커크의 피살이 구심점 됐고 ‘좌파 진영’에 대한 비판이 나왔습니다.

13일 영국에서 커크의 이름은 주목받았습니다. 이날 런던 도심에는 우파 운동가 토미 로빈슨의 주도로 반이민 집회가 열려 경찰 추산 약 11만명이 모였는데요. 참가자들은 커크의 암살을 애도하며 자리를 함께 했습니다. 영국 일간 가디언은 커크의 암살이 극우 집회의 지지 세력 결집에 활용되고 있다고 평가했지요. 이날 집회에는 프랑스와 독일, 덴마크의 우파 정치인들도 참석해 영국 우파와 연대를 강조하기도 했습니다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 이날 집회에서 화상으로 연설됐는데요. 그는 “우리의 친구 찰리 커크가 이번 주 냉혈하게 살해당했고 좌파 사람들은 이를 공개적으로 축하하고 있다”면서 “좌파는 살인의 정당으로, 우리가 상대하는 이들은 바로 그런 자들”이라고 말했습니다.

유럽 다른 나라에서도 극우 인사의 커크 추모 발언이 이어지고 있습니다. 독일의 극우정당인 ‘독일을 위한 대안(AfD)’의 앨리스 바이델 대표가 커크가 “우리 삶의 방식을 증오하는 광신도가 쏜 총에 맞아 사망했다”고 주장했습니다. 미국 월스트리트저널은 “영국의 대학 캠퍼스에서 한국의 복음주의 단체에 이르기까지 커크의 ‘문화 성전’이 전 세계적으로 확산된 것처럼 보인다”고 분석했을 정도죠.

분열의 조짐은 쉽사리 멈출 것 같지 않습니다.

AP통신은 “보수 성향 공직자와 기타 인사가 주도하는 캠페인으로 커크의 사망 이후 며칠 만에 교사, 공무원, 오피스디포 직원, TV 전문가 등이 해고되거나 징계받았으며, 앞으로 추가 해고가 이어질 것으로 보인다”고 분석했습니다.