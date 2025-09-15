마이신한포인트 100% 당첨 이벤트

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 플래그십 라인업인 ‘플랜(Plan) 시리즈’가 1년 6개월만에 누적 발급 100만매를 돌파했다고 15일 밝혔다.

‘플랜 시리즈’는 ‘포인트 플랜(Point Plan)’, ‘디스카운트 플랜(Discount Plan)’, ‘에듀 플랜 플러스(Edu Plan+)’ 등으로 구성된 신한카드의 대표 범용 상품 체계로, 고객의 생활 패턴과 관심사에 맞춘 혜택 설계와 포인트 적립 및 할인, 캐시백 등을 제공한다.

신한카드는 ‘플랜 시리즈’ 누적 발급 100만매를 기념해 ‘원 밀리언 플랜 위크(1 Million Plan Week)’ 행사를 진행한다. 이번 이벤트는 ‘100만’과 ‘플랜(계획)’이라는 두 가지 테마를 컨셉으로 오는 21일까지 일주일간 진행된다.

먼저, 한번만 이용해도 마이신한포인트를 100% 제공하는 포인트 당첨 이벤트를 준비했다. 기간 내 응모 후 ‘플랜 시리즈’ 카드로 국내외 가맹점에서 결제한 고객이 대상이며, 이용시 최소 100포인트에서 최대 100만 포인트를 랜덤으로 지급한다. 이벤트 기간 중 매일 100번째, 1만번째, 100만번째 이용으로 당첨된 고객에게는 100만 포인트를 추가로 제공한다.

다음으로 신한카드 인스타그램 공식 계정에 “나에게 100만원이 생긴다면?”이라는 주제로 나만의 소비 플랜을 댓글로 남기면 경품을 지급하는 이벤트를 진행한다. 많은 ‘좋아요’를 받을수록 당첨 확률이 높아지며, 당첨된 고객에게는 ▷100만원 기프트카드(1명) ▷2026년 달력&다이어리 세트(5명) ▷알람시계(10명)를 증정한다. 신용·체크 관계없이 신한카드를 소지한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

에버랜드, 롯데월드, 서울랜드 등 3대 놀이공원에서 최대 60%를 할인해주는 이벤트도 마련했다. 현장 매표소에서 ‘플랜 시리즈’ 카드를 제시하면, 전월 실적과 무관하게 자유이용권을 즉시 할인 받을 수 있다.

이벤트와 관련한 자세한 내용은 신한카드 홈페이지 및 신한 SOL페이 앱을 통해 확인할 수 있다.

신한카드 관계자는 “MZ세대부터 학부모, 실속형 소비자에 이르기까지 폭넓은 고객층의 호응으로 ‘플랜 시리즈’가 100만매를 돌파하는 좋은 성과를 이룰 수 있었다”고 말했다.