금리 인하·AI 투자 모멘텀 강력…단기 충격에도 성장률 지탱 iM증권 “악재 크지 않아 대형 충격 가능성 낮아”

[헤럴드경제=문이림 기자] 미국 경제가 여러 악재에도 불구하고 당분간 경기 연착륙 흐름을 이어갈 것이란 분석이 나왔다. 단기 충격 요인보다는 금리 인하와 유동성 확대 등 긍정적 모멘텀이 더 크게 작용하고 있다는 평가다.

박상현 iM증권 연구원은 15일 보고서에서 “악재를 무시할 수는 없지만 현재는 호재 모멘텀이 압도적으로 강하다”며 “미국 경제가 당분간 안정적 흐름을 지속할 것”이라고 강조했다.

이어 “물가와 고용 둔화, 유럽 재정 불안, 러시아·우크라이나 전쟁 장기화 우려 등이 분명 부담 요인이지만 글로벌 경제를 뒤흔들 만큼의 대형 악재로 번질 가능성은 낮다”고 덧붙였다.

인플레이션 우려는 관세 효과가 제한적이라는 점에서 완화되고 있다. 박 연구원은 “관세발 인플레이션은 잠재적 리스크일 뿐, 물가 상승세 확대가 확실히 현실화될지는 미지수”라며 “오히려 연준의 금리 인하 사이클 지속 가능성을 높이는 요인”이라고 설명했다. 관세 부담이 일부 수입 물가를 자극하더라도 전가 수준은 낮고, 에너지 가격 하락과 고용시장 둔화에 따른 임금 상승률 둔화가 물가 압력을 줄이고 있다는 분석이다.

고용시장 역시 침체 우려를 키울 만큼 급격히 악화된 상황은 아니다. 현재 주간 신규 실업수당 청구 건수는 20만건 중반이다. 과거 경기침체 국면의 30만~35만건을 크게 밑돈다. 박 연구원은 “추가 둔화 가능성은 남아 있지만 대규모 해고가 동반되는 급랭이 아닌 정체 국면이 이어질 것”이라며 “경기 침체를 논하기에는 이르다”고 평가했다.

소비심리 위축은 저소득층에 집중되고 있다. 미시간대 소비자심리지수는 9월 55.4로 급락했으나 소비심리 위축은 주로 1만5000달러 이하 소득계층에서 나타났다. 중산층 이상에서는 자산가격 상승과 안정적 고용 덕분에 심리가 유지되고 있다.

프랑스발 재정 불안 역시 당장 확산될 악재는 아닐 것으로 보인다. 국제신용평가사 피치가 프랑스 국가신용등급을 ‘AA-’에서 ‘A+’로 한 단계 낮췄으나 금융시장은 크게 흔들리지 않았다. 연준의 금리 인하 기조가 글로벌 초장기 국채시장에 긍정적 영향을 주는 점도 방어 요인이다.

반대로 호재 모멘텀은 더 강력하다. 가장 큰 요인은 연준의 금리 인하다. 9월 금리 인하는 물론 연말~내년 초까지 추가 인하 가능성이 크다는 전망이다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 연준 내 영향력 강화, 차기 의장 교체 이슈 등이 금리 인하 사이클 지속 요인으로 꼽힌다.

금리 인하는 글로벌 유동성 확대와 모기지 금리 하락으로 이어지고 있다. 연준이 금리 인하와 함께 양적긴축 종료까지 병행할 경우 중국과 한국 등 주요국에도 금리 인하 압력이 확산될 수 있다. 박 연구원은 “연말까지 75bp 수준 인하가 단행된다면 모기지 금리 하락은 주택시장 반등과 가계 이자 부담 완화로 연결될 수 있다”고 전망했다.

고용·소비심리 둔화세와 주택시장 위축에도 불구하고 성장률이 견조하게 유지되는 배경으로 미국의 투자사이클이 꼽힌다. 박 연구원은 “인공지능(AI) 버블 논란에도 불구하고 비국방 자본재 수주액은 최근 불확실성에도 상승세를 이어가고 있다”며 “AI와 관련 인프라 투자 덕분에 미국 투자사이클이 근래 보기 드물 정도로 강한 모멘텀을 유지하고 있다”고 설명했다.