지역 생애 말기 돌봄 강화, 전문 의료 체계 구축 18병상 규모 입원형 호스피스로 말기 환자 전인적 돌봄 제공…지역 공공의료 강화 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북안동의료재단 안동병원(이사장 강신홍)이 15일 신축 별관 6층에 호스피스·완화의료센터 병동을 개소했다.

새 병동은 △4인실 4개 △1인실 2개(일반·임종실) 등 총 18개 병상으로 구성됐다. 요법실, 상담실, 기도실 등 환자와 가족을 위한 다양한 부속 공간도 마련돼 다학제 전문팀의 입원형 호스피스를 통한 전인적 돌봄이 가능하다.

병동 운영은 ‘연명의료결정법’을 기반으로, 임종 과정 환자의 통증과 증상을 적극 관리하고 심리적·사회적 고통 완화에도 집중한다. 혈액종양내과 전문의 2명이 상주하며 체계적 진료를 지원한다.

정재헌 센터장(혈액종양내과)은 “고령화 사회에서 생애 말기 삶의 질 보장은 중요한 과제다. 환우와 가족이 평안한 시간을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 개소는 의무 설치 기관이 아님에도 자발적으로 추진돼 지역 공공의료 강화의 의미가 크다. 그동안 부족했던 호스피스 병상을 확충함으로써 더 많은 말기 환자가 전문 돌봄을 받으며 존엄한 임종을 맞이할 수 있게 됐다.

안동병원은 6개월간 시범 운영을 거쳐 안정적 시스템을 구축하고, 중앙호스피스센터 심사와 보건복지부 지정 절차를 통해 공식 호스피스 전문기관으로 나아갈 계획이다.

강신홍 이사장은 “호스피스·완화의료 병동 개소는 지역민의 건강과 삶을 처음부터 마지막까지 책임지겠다는 약속을 실현하는 것”이라며, “환자들이 인간으로서 존엄과 가치를 지키며 삶을 마무리할 수 있도록 최상의 돌봄을 제공하겠다”고 말했다.

이번 병동 개소로 안동병원은 지역 대표 의료기관으로서 생애 전 주기 의료 안전망을 강화하고, 환자의 존엄한 삶을 지키는 역할을 확대할 것으로 기대된다.