[헤럴드경제=채상우 기자] 고단백 식용곤충인 흰점박이꽃무지 애벌레(꽃벵이)에게 홍삼 가공 부산물을 먹였더니 기능성이 4배 이상 좋아졌다는 연구결과가 나왔다.

충남도 농업기술원은 15일 논산시 꽃벵이 사육 농가에서 홍삼 부산물 활용 꽃벵이 기능성 향상 기술 현장 실증 평가회를 진행했다.

농기원은 홍삼을 가공하는 과정에서 발생하는 부산물 홍삼박을 꽃벵이 사육 과정에서 배변 유도 섭식물로 활용했다.

홍삼박을 먹인 꽃벵이를 영하 20도 냉동 살처리 후 동결건조 공정을 적용한 결과, 기능성 성분인 진세노사이드 함량이 기존 열풍건조 방식보다 4배 이상 좋아졌다.

찹쌀이나 채소류를 먹일 때보다 생산비도 약 28% 줄일 수 있는 것으로 나타났다.

농기원 산업곤충연구소 관계자는 “이 기술이 현장에 보급되면 지역 농업과 곤충산업의 부가가치를 높이는 데 크게 기여할 것”이라고 말했다.

한편 농촌진흥청은 2023년 9월 꽃벵이 추출물이 골다공증 완화에 효과가 있다는 연구 결과를 내놓기도 했다.