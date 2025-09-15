공공기관과 상업시설의 협력으로 책이 일상 속으로 한 걸음 더

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 성북구립도서관과 현대백화점 미아점이 협력해 ‘도서관 밖 도서관’ 프로젝트를 운영한다고 밝혔다.

기간은 9월 12일부터 10월 26일까지로, 현대백화점 미아점 7층 일부 공간에서 진행해 지역 주민 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

이 사업은 공공도서관의 핵심 가치인 정보 접근권 확대를 목표로, 유동인구가 많은 상업시설 안에서 도서관 콘텐츠를 직접 경험할 수 있도록 기획됐다.

이번 공간은 성북길빛도서관과 현대백화점이 협력해 마련, 성북구립도서관의 주요 서비스와 프로그램을 소개하는 동시에 10월 예정된 하반기 야외도서관 사업의 미리보기 존(Zone) 역할을 한다.

구성은 ▲성북구립도서관 및 주요사업 소개 ▲야외도서관 체험, ▲도서 큐레이션 등으로 이뤄졌다. 특히 주말 백화점 방문객과 가족 단위 고객에게 책과 도서관을 새로운 방식으로 연결하는 경험을 제공할 예정이다.

성북구는 이번 협력을 통해 공공과 민간이 함께하는 문화 확산 모델을 실험하고, 향후 현대백화점 미아점 11층 하늘정원에 팝업형 야외도서관을 조성하는 협력 사업도 이어간다는 계획이다. 또 지역 도서관 기반 민간 네트워크 단체와 연계해 콘텐츠 다양성도 확보할 방침이다.

현대백화점 미아점은 일평균 약 1만 명 이상이 방문하는 공간으로, 성북구는 이번 협력을 통해 도서관의 접근성과 가시성을 획기적으로 높이고, 책과 도서관에 대한 관심을 확산하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

성북문화재단 관계자는 “공공도서관과 민간 유통시설의 협력을 통해 책이 더 가까이 다가가는 방식으로 도서관을 재해석했다”며 “도서관 밖에서 만나는 책의 경험이 시민의 일상 속 독서문화를 더욱 풍요롭게 만들기를 바란다”고 전했다.