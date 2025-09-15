[헤럴드경제(강릉)=박정규 기자]장기 가뭄으로 강릉시가 제한급수 75%를 시행 중인 가운데, 강릉아산병원(병원장 유창식)이 보다 적극적인 대규모 절수 활동에 나섰다.

병원은 환자의 치료와 안전에 필요한 최소 용수를 제외하고 전 구역에서 제한급수 75%를 시행하고 있으며, 향후 지자체의 단수 시행을 대비해 병원의 안정적인 운영을 위한 단수 시나리오도 병행 준비 중이라고 15일 밝혔다.

병원 측에 따르면 절수의 핵심 목표는 매일 250톤의 물 사용을 줄이는 것이다.

이를 위해 직원식당 운영을 전면 중단하고, 하루 1,800식 규모의 직원식을 도시락으로 대체해 대량 조리ㆍ세척 과정에서 발생하는 물 사용을 원천 차단했다. 도시락은 강릉 외 지역에서 공급받아 지역 내 부족한 수자원 수요를 추가로 유발하지 않도록 했다.

환자식은 정상적으로 제공하되, 일회용기를 사용해 위생 기준을 유지하면서도 배식 후 세척에 필요한 물 사용을 최소화했다.

또한, 병원 내 입점 업체에는 생수와 일회용기 사용 협조를 요청해 병원 구성원 모두가 절수 운동에 동참하도록 했다. 이와 같은 조치는 단순한 병원 차원의 대응을 넘어, 지역사회 전체가 가뭄 위기를 함께 이겨내기 위한 연대와 협력의 의미를 담고 있다.

병원 직원 정모 씨는 “병원에서 절수를 실천하는 것에 그치지 않고, 퇴근 후 가정에서도 물 절약을 이어가고 있다”며, “작은 실천이 지역사회 위기 극복에 힘이 된다는 생각에 보람을 느낀다”고 말했다.

유창식 강릉아산병원장은 “의료 현장이라는 제약 속에서도 진료 연속성과 환자 안전을 우선시하며, 물 부족 위기 극복에 동참하고 있다”며, “앞으로도 지역사회와 상생하며 공공의 안전을 지켜나가는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.