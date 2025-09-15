[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남테크노파크(TP)는 K-에너지 세계시장 확산을 위해 에너지밸리기업 ODA 사업 발굴을 지원한 결과, 정부지원 ODA(공적개발원조) 사업에 2개 프로젝트(7억원 규모)가 선정됐다고 15일 밝혔다.

이번에 선정된 과제는 한국국제협력단(코이카) 공공협력사업의 한전KDN 주관 아프리카 ‘세네갈 농촌 개발을 위한 에너지자립 역량강화 로드맵 수립’이다.

또한 대한무역투자진흥공사(코트라)의 KSP(지식공유프로그램)사업의 렉스이노베이션(주) 주관 ‘키르기스스탄 소수력 기반 온사이트 마이크로그리드 시스템 구축을 위한 실행형 정책자문 및 실증 연계 타당성 조사’ 등 2건이다.

전남테크노파크는 사업 선정 직후인 지난 11일 나주 오픈랩에서 간담회를 열고 전라남도, 한전KDN, 동신대학교, 렉스이노베이션, 아이오티플러스, 광주국제개발협력센터 등 유관기관과 향후 추진방향에 대해 협의했다.

그동안, 전남TP는 지역혁신클러스터육성사업을 통해 에너지 기업의 해외 프로젝트 발굴 및 기획을 지원해 매년 2~3건의 정부지원 해외 에너지 발굴 지원사업에 선정되는 성과를 이어오고 있다.

세네갈 프로젝트는 나주시의 에너지자립마을 모델을 기반으로 농촌 공동체가 필요로 하는 전력 수요를 진단하고, 지속 가능한 전력 공급과 에너지 자립을 위한 단계별 종합 로드맵을 수립하여 농촌 발전과 주민의 삶의 질을 향상시키고자 한다.

키르기스스탄 프로젝트는 지난해에 전남TP와 해당기업이 키르기스스탄 에너지부와 업무협약을 체결했고, 이번 사업은 키치케민 지역을 대상으로 소수력–에너지저장장치(ESS)–에너지관리시스템(EMS)–가상발전소(VPP)가 통합된 온사이트형 마이크로그리드 모델을 설계하고, 제도·정책 개선과 실증연계를 위한 자문을 수행한다.

이번 성과는 나주혁신도시 에너지 공기업의 적극적인 참여와 전라남도, 나주시 등 지자체의 지원, 전남TP, 동신대학교 등 에너지산업 육성 기관간 협력, 개도국 에너지 공무원 석․박사 과정을 운영하고 있는 서울대IEPP와 긴밀히 협력한 성과로 향후 우수사례 발굴이 기대된다.

전남테크노파크 오익현 원장은 “앞으로도 전남TP는 다양한 국제협력 채널을 통해 과제 발굴–실증– 사업화로 이어지는 전 주기 지원 체계를 강화해 전남 기업의 해외 시장 진출을 지원할 계획”이라고 말했다.