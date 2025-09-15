관련 입장문 내고 “부산시는 단 한번도 계엄에 동조한 적 없어”
[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 더불어민주당 내란특검대응특별위원회가 12·3 비상계엄 당시 부산시의 ‘내란 부화수행(附和隨行)’ 정황이 드러났다고 주장한 것과 관련해 박형준 부산시장이 “치졸한 정치공세”라 규정하며 반발했다.
부화수행은 줏대 없이 다른 사람의 주장이나 행동을 따라 하는 것을 의미한다.
박 시장은 지난 14일 ‘민주당 특위 부화수행 주장에 대한 입장’이라는 제목의 자료를 냈다. 입장문을 통해 박 시장은 “사실관계도 전혀 맞지 않는 치졸한 정치공세를 즉각 멈춰야 한다”며 “부산시는 비상계엄 상황에서 단 한 번도 시민 기본권을 제약하거나 계엄에 동조한 사실이 없다”고 밝혔다.
박 시장 측에 따르면 민주당 내란특위는 지난 10일 “행정안전부가 지자체도 청사폐쇄와 출입자 통제 대상이라고 알린 시각이 작년 12월 4일 0시 40∼50분이라고 밝혔는데 부산시는 이보다 앞선 12월 3일 오후 11시 20분 청사를 폐쇄한 사실을 뒤늦게 인정했다”며 행안부 감찰을 촉구했다.
이에 대해 박 시장은 “작년 12월 3일 오후 11시 15분께 행안부 운영지원과 한 주무관이 부산시 당직 담당관에게 청사폐쇄 지시를 전달했다”며 행안부 관계자 확인만으로도 쉽게 확인할 수 있는 사실이라고 반박했다.
뒤이어 “12월 3일 오후 11시 10분께 긴급간부회의를 소집, 차량으로 이동하면서 시민불안 해소 메시지를 발표했다”며 “11시 40∼50분께 시청 도착 후 기자출입 허용 등 불필요한 통제를 해제했다”고 말했다.
그러면서 12월 4일 0시께 긴급 간부회의를 주재하고 0시 45분 지자체 가운데 최초로 비상계엄 즉각 철회를 요구하는 입장문을 발표했다면서 “부화수행이라는 주장은 부산시의 실제 대응과 정면으로 배치된다”고 지적했다.
