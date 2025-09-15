임직원 등 50여 명 캠페인 참가해 7km 코스 걸으며 생명의 소중함 전파

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] KMI한국의학연구소(이하 KMI)는 지난 13일 서울 여의도공원에서 진행된 자살예방 캠페인 ‘제20회 생명사랑 밤길걷기’에 임직원과 임직원 가족들이 참여했다고 15일 밝혔다.

사회복지법인 한국생명의전화와 KBS가 공동주최한 이번 캠페인은 ‘세계 자살예방의 날(9월 10일)’을 맞아 OECD 국가 중 자살률 1위인 대한민국 자살률의 심각성을 알리고 생명의 소중함을 전해 희망으로 나아가자는 의미를 담아 마련됐다.

이날 KMI 임직원과 임직원 가족 50여 명은 ‘일주일을 지키는 걸음 7km 코스’를 함께 걸으며 생명의 소중함을 되새겼다. 이 코스는 참가자들이 1km를 걸을 때마다 ‘틱톡이 전하는 생명을 응원하는 메시지’를 새롭게 확인하며 완보할 수 있도록 구성됐다.

또 행사장 내에서 KMI 건강부스를 운영하며 모든 참가자들을 대상으로 △체성분검사 △건강엽서만들기 △뇌활성도 테스트 등의 재능기부 봉사를 진행하기도 했다.

KMI 이광배 이사장은 “대한민국 자살률의 심각성을 알리고 생명의 소중함을 전하자는 마음으로 KMI는 캠페인에 참가했다”며 “생명을 존중하는 마음이 널리 확산돼 많은 분들이 캄캄한 어둠을 헤치고 희망으로 나아가길 기대한다”고 말했다.

KMI는 사회적 가치를 추구하는 인재상을 지향하고, ‘Move 溫(온), KMI’ 조직문화를 활성화하기 위해 임직원의 사회공헌 참여를 적극 지원하고 있다. KMI한국의학연구소는 1985년 설립된 건강검진기관으로 현재 서울 3곳(광화문, 여의도, 강남)과 지역 5곳(수원, 대구, 부산, 광주, 제주) 등 전국 8개 지역에서 건강검진센터를 운영하고 있으며, 질병의 조기발견과 예방, 국민건강 증진을 위한 활동과 더불어 다양한 사회공헌사업을 펼치고 있다.