[헤럴드경제=신현주 기자] 126년 역사의 국내 1위 홍삼 브랜드 정관장이 이번 추석을 앞두고 ‘헤리티지 of 정관장’의 첫 번째 제품을 선보인다. ‘헤리티지 of 정관장’은 1912년 탄생해 현재까지 이어지는 홍삼정의 유산을 기념한 프로젝트다.

시리즈 첫 제품인 ‘홍삼정 방짜유기에디션’은 8000개 한정판으로 기획한 제품이다. 홍삼정 3병과 ‘놋담’의 방짜유기 스푼, 받침이 각 1개로 구성됐다. ‘놋그릇 담다’는 의미를 가진 ‘놋담’은 방짜유기 전문 브랜드다. ‘홍삼정 방짜유기에디션’에는 놋담의 체리티숟가락과 꽃수저 받침이 포함된다. 내달 9일까지 ‘홍삼정 방짜유기에디션’ 구매하면 10%의 할인 혜택도 제공한다.

‘홍삼정’은 대한민국 최초의 홍삼 제품이다. 오직 계약 재배를 통해 씨앗을 뿌리기 전 2년간 땅을 고르고, 6년 동안 지극정성으로 길러 엄격한 품질 관리를 통과한 홍삼만을 엄선해 담은 100% 홍삼농축액이다. 사포닌뿐 아니라 아미노산, 아미노당, 홍삼다당체, 미네랄 등 다양한 홍삼 유효 성분을 최적화했다. 정관장은 최고 품질의 홍삼을 생산하기 위해 재배지 선정 단계에서부터 제품이 출하되기까지 430여 가지 항목의 안전성 검사를 실시한다.

홍삼정 프리미엄 라인도 준비했다. 대표 제품인 ‘홍삼정 천(天)’은 6년근 홍삼 중 선별한 최상위 0.5%의 귀한 천삼(天蔘)만을 사용한다. ‘홍삼정 마스터클래스’와 ‘홍삼정 리미티드’는 내부 조직이 치밀하고 홍삼 본연의 맛과 향이 뛰어난 지삼이 함유된 제품이다. 지삼은 정관장 홍삼 중 상위 2% 수준에 해당하는 고급 홍삼이다.

한편 정관장은 추석 명절을 앞두고 ‘추석엔 정관장으로 正하세요’ 행사를 진행한다. ‘홍삼정’, ‘에브리타임’, ‘홍삼톤’, ‘천녹’, ‘화애락’, ‘다보록’ 등 스테디셀러뿐만 아니라 오리지널 침향으로 만든 ‘기다림 침향’, 혈당케어 전문브랜드 ‘GLPro(지엘프로)’ 등 정관장 전 품목을 대상으로 구매 금액대별 풍성한 할인 혜택을 제공한다.