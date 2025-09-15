- 서번트 증후군 아티스트 및 국립생태원과 협업…판매 수익금 일부, 멸종위기 야생생물 보호･보전 기부

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)는 15일 서번트 증후군 아티스트 및 국립생태원과 협업해 제작한 ‘국가보호종 기념메달’ 8종을 출시했다.

조폐공사는 지난 2019년부터 서번트 증후군 아티스트의 고용 및 교육을 담당하고 있는 ㈜키뮤와 협력해 ‘천사의 재능 시리즈’ 사업을 추진해왔다. 이번 협업은 보호와 관심이 필요한‘국가보호종’의 의미와, 독특한 재능을 가진 서번트 증후군 아티스트의 삶이 맞닿아 있다는 점에서 창안했다.

서번트 증후군(Savant syndrome)은 자폐증이나 지적장애를 가진 사람이 암산, 음악, 미술 등 특정 분야에서 천재적인 재능을 발휘하는 현상을 뜻한다.

국립생태원은 환경부 산하기관으로 생태계 조사, 연구, 멸종위기종 복원 등을 수행해 국가의 자연생태계를 보전하고, 교육 및 전시를 통해 국민의 올바른 생태의식 함양에 기여하고 있는 국내 최대의 생태전문 연구기관이다.

국가보호종은 자연적 또는 인위적 위협요인으로 인해 개체 수가 현격히 감소하거나 소수만 남아 있어 절멸될 위기에 처해 있는 멸종위기 야생생물 중 우리나라에 살고 있는 생물들을 보존 및 보호하기 위해 ‘야생생물 보호 및 관리에 관한 법률’에 따라 지정․보호하는 법정보호종이다.

이번에 출시된 ‘국가보호종 기념메달’은 하늘다람쥐, 올빼미, 표범장지뱀, 소똥구리, 구렁이 나팔고둥, 남생이, 산양 등 8종을 대상으로 했다. 디자인에는‘Live Together’문구와 함께 멸종위기 야생생물이 우리와 함께 살아가야 할 존재임을 상기시키는 메시지를 담았다.

제품은 순금(Au999,9) 1g, 순은(Ag999,9) 5g의 카드형으로 제작하며, 국내 유일 KRX금시장 품질인증기관인 조폐공사가 순도를 보증한다. 판매처는 조폐공사 쇼핑몰(www.koreamint.com)과 화폐제품 판매관(서울 마포구 소재), Hmall, 더현대닷컴, 네이버 스마트스토어, SSG닷컴, 풍산화동양행 등이다.

조폐공사는 ‘국가보호종 기념메달’ 판매를 통해 발생한 판매 수익금의 일부를 멸종위기 야생생물의 보호 및 보전을 위해 후원할 예정이다. 또 천사의 재능 사업과 동일하게 서번트 증후군 아티스트의 자립 및 채용 재원으로도 활용할 예정이다.

성창훈 사장은 “국가보호종 기념메달 출시를 통해 조폐공사는 환경보호와 사회적 가치 실현에 앞장서고자 한다”며 “공사는 앞으로도 국민과 함께 지속 가능한 미래를 만들어 가겠다”고 말했다.