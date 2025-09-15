[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]광명시(시장 박승원)가 청년 친화정책 우수 지자체로 7년 연속 인정받았다.

시는 2025 청년친화헌정대상에서 청년 친화 우수 기초자치단체 정책대상 ‘소통대상’을 수상했다고 15일 밝혔다.

‘청년친화헌정대상’은 청년친화적인 환경 조성에 기여한 지방자치단체를 선정해 시상하는 제도로, 사단법인 청년과 미래에서 주관한다. 정책, 입법, 소통 분야 청년친화지수를 기반으로 청년 참여기구 운영, 청년 지원사업, 청년 관련 행사 등을 종합 평가해 수상 지자체를 선정한다.

광명시는 ▷시장 직속 ‘청년위원회’ 운영 ▷‘청년숙의예산제’ 추진▷창의적 활동을 지원하는 ‘청년 생각펼침 공모사업’ 등 다양한 정책을 통해 청년의 목소리를 직접 수렴하고 정책에 반영하며, 청년과의 소통 기반 정책을 적극 추진해 높은 평가를 받았다.

청년 의견을 반영해 ▷청년복합문화공간 ‘청년동’ 운영 ▷경제자립 특화 공간 ‘제2청년동 청춘곳간’ 조성·운영 ▷5개년 청년정책 기본계획 수립 ▷청년 면접 정장 무료 대여 ▷광명 청년의 날 행사 개최 등 다양한 분야에서 청년정책을 추진하고 있다.

박승원 광명시장은 “이번 수상은 광명시 청년정책 발전을 위해 함께 의견을 나누고 적극적으로 참여해 준 청년들의 노력과 열정이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 청년과 꾸준히 소통하며, 청년의 목소리가 정책으로 이어지고 실질적인 변화를 만들어낼 수 있는 청년 친화도시 광명을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.