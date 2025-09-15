1회선으로 노트북 등 10대 이용 금융 사기·수리 보상 등 무료 제공 ‘1년 약정 최대 40%↓’ 등 라인업

SK브로드밴드는 초고속인터넷 1회선으로 데스크톱, 노트북 등 동시에 최대 10대까지 이용할 수 있는 소상공인 전용 상품 ‘쉐어 인터넷’을 출시한다고 15일 밝혔다.

일반적으로 소형 병원, 학원, 사무실 등에서는 데스크톱. 노트북 등 PC 여러 대를 동시에 이용한다. 이 같은 상황을 반영해 SK브로드밴드는 기존 최대 2대까지 동시 이용할 수 있는 단말 대수를 10대까지 확대했다.

이와 함께 쉐어 인터넷 고객은 추가 요금 없이 금융 사기 피해 및 매장 기기 수리 보상 혜택을 제공하는 ‘든든 쉐어 인터넷’을 선택할 수 있다.

든든 쉐어 인터넷은 서비스 이용 중 고객이 피싱 등 사이버 공격으로 인한 계좌 부당 인출, 카드 부당 사용 등 금전 피해 시 연 1회 최대 300만원 한도로 보상받을 수 있는 상품이다. 이외에도 매장 내 POS·카드 결제 단말·PC·TV 고장 시 약정 내 1회 최대 50만원까지 수리비도 지원받을 수 있다.

요금은 쉐어 기가라이트 기준 월 3만6300원이다. 인터넷TV(IPTV) 결합 시 월 3만800원, 요즘가족결합 시 월 2만5300원 등 결합 할인 혜택도 받을 수 있다(3년 약정 시·부가세 포함).

쉐어 인터넷과 든든 쉐어 인터넷은 모두 ‘기가 와이파이’를 기본으로 제공한다. 월 1650원만 추가하면 와이파이 증폭기 윙즈도 이용 가능하다.

아울러 SK브로드밴드는 ‘힘내CEO(힘내쎄오) 1년 약정 할인’ 프로모션을 정식으로 출시하는 등 소상공인 상품 라인업을 확대했다. 힘내CEO 1년 약정 할인은 초고속인터넷을 1년 약정으로 신규 가입해도 기존 대비 최대 40% 할인된 요금으로 이용할 수 있도록 한 프로모션이다. 모뎀 임대료 월 2200원도 면제해 준다. 폐업으로 인터넷을 해지할 경우, 폐업사실증명원만 제출하면 할인반환금을 면제받을 수 있다. 힘내CEO 1년 약정 할인은 월 2200원 추가 시 쉐어 인터넷과 든든 쉐어 인터넷 상품에도 적용된다.

쉐어 인터넷과 힘내CEO 1년 약정 할인은 소상공인 기준을 충족하는 개인사업자, 법인사업자, 비영리단체 등이라면 누구나 가입할 수 있다.

송정범 SK브로드밴드 SOHO&SE 담당은 “최근 출시한 든든 인터넷에 이어 쉐어 인터넷과 힘내CEO 1년 약정 할인까지, 앞으로도 소상공인에게 힘이 될 수 있는 상품을 개발하기 위해 노력할 것”이라고 말했다. 고재우 기자