글로벌 상위 1% 연구자·인재 적극 영입 AI 통한 성장잠재력 3% 회복 기여 목표

‘인공지능(AI) 3대 강국’을 목표로 삼은 정부가 이를 위한 인재 양성·확보에 총력을 기울인다. 2030년까지 AI 핵심 분야와 인공지능 전환(AX) 융합 분야를 아울러 8000명의 인재를 양성하고, 상위 1% 연구자(HCR)과 해외 인재 등을 적극 유치한다는 방침이다.

이를 통해 미국과 AI 기술 격차를 5년 내 0.5년 수준으로 줄여, 궁극적으로는 성장 잠재력 3% 회복에 기여한다는 목표다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관은 지난 12일 서울 광화문 HJ 비즈니스센터에서 열린 취임 50일 기자간담회에서 이같이 말했다.

배 장관은 “기업들이 원하는 것은 현장의 도메인을 이해하고 문제를 AI로 풀 수 있는 인력”이라며 “AI 대학원을 늘려 코어 모델을 개발할 연구자를 키우고, 내년부터 AX 대학원을 신설해 현장에서 바로 투입 가능한 융합 인재를 양성할 것”이라고 강조했다.

▶현장 중심형 AI 전문가 적극 육성…글로벌 인재도 적극 영입=이에 따라 배 장관은 2030년까지 현장 중심형 AI 전문가를 양성하기 위해 기존 대학원에 더해 ‘AX 대학원’을 추가 신설한다. AI 핵심 인재 3000명, AX 융합 인재 5000명 등 8000명의 인재를 양성한다는 계획이다. 앞서 배 장관은 AX 인재 양성 간담회에서 2030년까지 AX 대학을 15개 설립하고, 현재 10개 수준인 AI 중심 대학을 30개 대학원으로 확장할 것을 고민 중이라고 언급한 바 있다.

글로벌 상위 1%의 연구자 100명과 더불어 해외 인재 2000명을 국내에 영입하겠다는 청사진도 그리고 있다.

배 장관은 “한국도 뛰어난 성과를 낸 연구자에게 충분한 보상을 제공하고, 안정적으로 연구할 수 있는 환경을 만들어야 한다”며 “향후 5년 안에 한국을 연구개발(R&D) 매력 국가로 인식시키는 것이 목표”라고 말했다.

▶2030년까지 성장 잠재력 3% 회복…LLM 통해 피지컬 AI 기반 확보=배 장관은 AI 인재 전략 등을 바탕으로 한 거시적인 성장 목표도 제시했다. 그는 “2030년까지 AI를 활용해 성장 잠재력을 3%까지 회복하겠다”고 공언했다.

배 장관은 “미국과 중국이 AI 시장을 90∼95% 차지하고, 우리가 나머지 5∼10%의 시장을 갖는 건 큰 의미가 없다”며 “2023년 기준 1.3년인 미국과 기술 격차를 2030년까지 0.5년으로 줄이겠다”고 말했다.

정부는 최근 5개 컨소시엄을 가동하고 연내 세계 10위권 수준의 LLM을 공개하겠다는 계획이다. 배 장관은 여기서 한 발 더 나아가 LLM을 시작으로 피지컬 AI 기반을 확보하겠다는 생각이다.

그는 “미국은 소프트웨어 강국이지만 제조 기반이 약해 중국의 피지컬 AI 분야 약진을 두려워한다”며 “제조 기반이 탄탄한 한국도 피지컬 AI에서 비집고 들어갈 ‘틈’을 만들 수 있을 것”이라고 말했다.

AI 인프라 구축을 위해 그래픽처리장치(GPU) 확보 목표도 당초 2028년 5만장에서 2030년 20만 장으로 크게 상향했다.

배 장관은 “GPU를 엔비디아에만 의존하지 않고 국산 신경망처리장치(NPU)를 추론용부터 도입해 성능과 전력 효율을 높이겠다”면서 장기적으로 국산 기술을 활용해 GPU 수요를 뒷받침하겠다고 했다.

이밖에 AI와 과학기술 거버넌스를 강화하기 위해 과학기술인공지능 장관회의도 주재한다. 과기정통부가 부총리급으로 부처 격상이 이뤄진 만큼 장관급 회의체를 신설해 주도적으로 부처 간 의견을 수렴하고 중복 사업을 조율하겠다는 것이다.

또 AI 기본법 하위법령과 관련 기업 부담도 최소화할 방침이다. 배 장관은 “기업에서 걱정하는 과태료 부분은 최소 1년 이상 유예하고, 산업 성장을 막지 않는 최소 규제 원칙을 지키겠다”고 말했다. 박혜림 기자