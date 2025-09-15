[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 진서연이 도널드 트럼프 미국 대통령의 지지자인 ‘극우 논객’ 찰리 커크를 추모했다.

진서연은 14일 자신의 개인 채널에 찰리 커크의 생전 사진을 업로드하며 “삼가 고인의 명목을 빕니다”라는 글을 남겼다.

트럼프의 강성 지지자이자 측근으로 유명한 우파 활동가인 찰리 커크는 지난 10일(현지시간) 미국 유타주 유타밸리대학에서 열린 토론회 도중 총에 맞아 사망했다.

그의 사망에 유명인들의 애도가 이어졌다. 할리우드 배우 크리스 프랫, 크리스 마틴 등이 추모글을 남긴 것. 국내 연예인들 중 일부도 그를 애도한 가운데, 진서연도 추모에 동참했다.

다만 고인을 추모하는 글에 갑론을박이 따르는 중이다.

커크가 미국 내 총기 규제를 반대해 온 건 물론 인종, 계급 등의 측면에서 혐오·차별을 조장하는 글과 발언으로 거듭 논란을 빚어왔기 때문이다.

최근 국내 모 연예인이 커크를 추모하는 글을 올렸다가 삭제한 이유이기도 하다.

현재 용의자로 타일러 로빈슨이 특정돼 있다. 로빈슨은 미국의 대학 입학시험 ACT에서 상위 1%에 해당하는 점수를 받았다. 장학금을 받고 유타주립대학에 입학했다가 한 학기 만에 중퇴한 것으로 알려졌다.