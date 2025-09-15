망원동서 플로깅…용기내 챌린지로 자원순환 확산

[헤럴드경제=강승연 기자] BAT로스만스는 환경 서포터즈 ‘플로깅 히어로즈’가 자원순환 문화를 확산하기 위한 본격적인 활동에 나섰다고 15일 밝혔다.

오는 17일 서울 망원동에서 펼쳐지는 프로그램은 ‘플로깅’과 ‘용기내 챌린지’를 결합했다. 쓰레기를 줍는 동시에 쓰레기 발생 자체를 줄이는 자원순환 실천형 활동이다. 용기내 챌린지는 쓰레기 배출을 최소화하기 위한 제로 웨이스트(zero waste) 운동으로, 일회용기 대신 다회용기를 사용하여 음식을 포장하는 것을 의미한다.

이번 활동은 가장 적은 쓰레기를 만들어낸 팀이 승리하는 방식이다. 행사 후에는 팀별 네트워킹과 환경 교육 프로그램이 이어진다.

플로깅 히어로즈는 BAT로스만스가 올해 처음 출범한 청년 시민 서포터즈다. 기후 위기와 자원순환 문제에 관심 있는 청년들이 모여 BAT의 대표 ESG(환경·사회·지배구조) 캠페인 ‘에코 플로깅’을 함께 기획·운영한다.

BAT로스만스 관계자는 “플로깅 히어로즈는 2030 청년들이 환경 보호와 자원순환 실천의 주체로 성장하도록 지원하기 위해 마련된 프로그램”이라며 “이번 활동을 통해 환경보호가 무겁지 않고 일상 속에서 누구나 즐겁게 실천할 수 있는 문화라는 점이 전파되길 바란다”고 말했다.