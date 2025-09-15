총 12점 선정, 상금 410만원

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립공원공단 소백산생태탐방원(원장 이진철)은 소백산권역 생태관광 활성화를 위해 실시한 ‘소백산국립공원 생태관광 숏폼 영상 공모전’ 결과를 15일 발표했다.

이번 공모전은 소백산이 대표적인 명산이자 생태관광 거점으로서의 가치를 널리 알리기 위해 마련됐다.

참가 대상은 지난 5월 2일부터 8월 31일까지 소백산을 방문한 경험이 있는 국민으로, 주제는 ‘소백산국립공원으로 떠나는 나만의 생태관광’이었다.

세부 주제로는 ▲소백산생태탐방원 ▲소백산 여우 ▲소백산 자연경관(문화자원 포함) 등 3개가 제시됐다.

공모 접수 결과, 자연경관 분야에 15점을 포함해 총 27점이 접수됐다.

심사는 재미성, 주제 적합성, 활용성, 작품성 4개 항목을 기준으로 진행됐으며, 영상 조회수와 ‘좋아요’ 수도 반영됐다.

심사위원은 국립공원공단 산하 4개 기관 중간관리자 각 1명과 영주시청 관계자 1명 등 총 5명으로 구성됐다.

최종 심사에서 대상은 박주용 씨의 ‘전 객실, 그림 같은 뷰 감상 가능한 소백산생태탐방원’이 선정됐다.

최우수상 2점에는 정동민 씨의 ‘사계절이 머무는 산, 그 길에서 나를 만나다.’와 김민규 씨의 ‘여름 소백산 쉼표, 쉬어가다’가 선정됐다.

이 밖에 우수상 3점과 장려상 6점 등 총 12점이 수상작으로 선정됐으며, 상장과 총 410만원의 상금이 수여될 예정이다.

윤홍근 소백산생태탐방원 과장은 “이번 공모전을 통해 소백산국립공원이 국민에게 생태관광 여행지로 더욱 알려지길 바란다”며 “앞으로도 다양한 생태관광 프로그램을 지속 개발·운영할 계획”이라고 밝혔다.