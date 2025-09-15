두산에너빌리티·현대건설 등 글로벌 SMR 핵심 기업에 집중 투자

[헤럴드경제=김유진 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 코리아원자력 ETF’ 순자산이 1000억원을 넘어섰다고 15일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 12일 종가 기준 ‘TIGER 코리아원자력 ETF’ 순자산은 1653억원으로, 8월 19일 신규 상장 이후 채 한 달도 되지 않아 1000억원을 돌파했다. 같은 기간 개인 투자자들의 누적 순매수 규모는 459억원에 달하는 등 자금 유입세가 뚜렷하다.

‘TIGER 코리아원자력 ETF’는 한국 원전 수출 밸류체인에 집중 투자한다. 주요 편입 종목은 두산에너빌리티(25.7%), 현대건설(21.7%), 한전기술(11.3%) 등으로, 글로벌 SMR(소형모듈원자로) 관련 기업들 가운데 실질적인 지분 투자와 공급 계약을 맺은 두산에너빌리티, 국내외 최다 시공 레퍼런스를 보유한 현대건설 비중이 크다. 특히 기존 원자력 ETF와 달리 한국전력을 편입하지 않아 해외 원전 수출 모멘텀과의 연계성을 강화했다.

두산에너빌리티는 미국 주요 SMR 기업들과 계약 및 지분 투자를 통해 핵심 기자재 수주가 가시화됐으며, 현대건설은 대형 원전과 차세대 SMR 시공 역량을 모두 갖춘 국내 유일 기업으로 평가된다.

‘TIGER 코리아원자력 ETF’는 탄소중립, 에너지 안보, AI 시대 전력 수요 확대에 따른 글로벌 원전 수요 증가의 장기적 수혜가 기대된다. 한국 원전 기업들은 독자 기술력과 풍부한 경험, 납기 준수 경쟁력을 바탕으로 체코 두코바니 원전 등 유럽 시장 레퍼런스를 확보했으며, 미국을 비롯한 글로벌 기업들과의 협력을 통해 수출 경쟁력을 강화하고 있다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 “SMR 관련 기업 중에서도 두산에너빌리티와 현대건설처럼 경쟁력이 입증된 기업에 선별 투자하는 것이 중요하다”며 “‘TIGER 코리아원자력 ETF’는 글로벌 원자력 르네상스 속에서 한국 원전 수출 경쟁력에 중장기적으로 투자할 수 있는 최적의 수단”이라고 말했다.