[헤럴드경제=강승연 기자] 하림은 환경봉사단 ‘피오봉사단’이 지난 13일 국립세종수목원을 찾아 자연의 가치를 되새기는 시간을 가졌다고 밝혔다.

피오봉사단 가족들은 국내 최대 규모의 식물 전시 온실에서 지중해·열대 등 다양한 환경의 식물들을 살펴보며 기후변화 속 식물의 역할과 가치를 배웠다. 아이들 눈높이에 맞춘 전문 도슨트의 해설과 일상에서 실천할 수 있는 기후위기 대응 방법도 공유했다. 직접 반려 허브식물을 심어보고 친환경 허브 오일을 만드는 교감활동도 이어졌다.

하림 마케팅팀 관계자는 “선선한 날씨에 국립세종수목원에서 온 가족이 지구의 다양한 식물을 살펴보고, 일상 속 탄소중립 실천을 나눴다”며 “앞으로도 온 가족이 쉽고 즐겁게 환경보호를 실천할 수 있도록 다양한 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편 ‘피오봉사단’은 지난 2014년 창단된 이후 올해로 12년째 이어오고 있는 하림의 대표적인 사회공헌활동이다. 매년 초등학생 이하의 자녀가 있는 하림 소비자와 임직원 가족이 다양한 활동들을 함께하며, 친환경 생활 실천에 동참하고 있다.