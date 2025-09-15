코웨이 고객, 제주신화월드 서머셋 객실 최대 30% 할인

[헤럴드경제 = 김상수 기자] 코웨이가 제주신화월드와 함께 코웨이 프리미엄 제품을 한 자리에서 체험할 수 있는 특별 객실 ‘패밀리 스위트 케어링룸’을 선보인다고 15일 밝혔다.

코웨이와 제주신화월드가 함께 기획한 ‘패밀리 스위트 케어링룸’은 투숙객들에게 차별화된 휴식 경험을 제공하고 프리미엄 제품을 통해 코웨이 가치를 직접 체험할 수 있도록 기획됐다.

코웨이는 제주신화월드 서머셋관 패밀리 스위트 케어링룸 객실 8곳에 매트리스·안마의자·정수기·공기청정기 등 코웨이의 대표 제품 전 라인업을 설치했다. 호텔 객실에 코웨이의 주요 제품이 모두 갖춰진 것은 이번이 처음이다.

해당 객실에는 코웨이의 비렉스 시그니처 매트리스 컴포트, 비렉스 스마트 매트리스, 비렉스 페블 안마의자, 비렉스 트리플 안마의자, 아이콘 정수기2, 노블 공기청정기 등이 설치됐다.

케어링룸에 마련된 ‘비렉스 시그니처 매트리스 컴포트’는 코웨이의 수면 기술이 담긴 ‘듀얼 서포트 시스템’ 설계를 적용해 최적의 편안함을 제공한다. 여기에 아늑한 베이지 톤과 비렉스 특유의 패턴, 퀼팅 디테일이 더해져 고급스러운 객실 인테리어를 완성한다.

양사는 이번 협업을 통해 친환경적 가치도 실현했다. 국제 친환경 인증 ‘그린키(Green Key)’를 획득한 제주신화월드는 케어링룸에 일회용 생수병 대신 코웨이 정수기를 설치해 투숙객에게 상시 신선한 물을 제공하고 플라스틱 사용량을 줄인다.

코웨이 고객은 제주신화월드 서머셋 객실 요금 최대 30% 할인 혜택이 제공되며, 호텔 직영 레스토랑과 워터파크·테마파크 이용권도 최대 25% 할인받을 수 있다.

코웨이 고객 전용 할인 및 서머셋관에 대한 자세한 내용은 코웨이 홈페이지와 제주신화월드 서머셋관 객실예약 페이지에서 확인할 수 있다.

문석환 코웨이 사업관리실장은 “프리미엄 매트리스와 공기청정기를 비롯한 다양한 제품을 통해 투숙객이 차별화된 휴식을 경험할 수 있도록 이번 객실을 마련했다”며 “앞으로도 고객과의 접점을 확대할 수 있는 제휴 사업을 지속 추진하겠다”고 말했다.