[헤럴드경제=최원혁 기자] 치즈피자에 치즈만 넣었다고 ‘별점 테러’를 받은 자영업자의 사연이 공개됐다.

지난 14일 자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 피자집을 운영하는 자영업자 A씨가 겪은 황당한 일화가 전해졌다.

A씨에 따르면 당시 피자 한 판과 스파게티로 구성된 2만3700원짜리 세트 메뉴를 주문받았다.

손님이 주문한 메뉴는 치즈피자로, 토마토소스와 치즈만 들어갈 뿐 다른 야채 토핑은 들어가지 않는 피자다.

그런데 얼마 뒤 메뉴를 주문한 손님은 피자에 소스와 치즈 외 다른 재료가 들어가지 않았다는 이유로 별점 1점 리뷰를 남겼다.

리뷰에는 “아무리 그래도 피자 스파게티 세트인데 돈 3만원이 쉬워 보이냐”며 “스파게티는 맛있는데 피자가 도우랑 치즈 딱 2가지다. 야채가 하나도 안 들어갔다. 피자 안에 있어야 할 재료가 없다. 정말 장사 이렇게 하는 거 아니다. 이거 만드신 분이 이렇게 드셔보셔라”고 적혔다.

이에 A씨는 “치즈피자에 치즈 소스 두 가지 넣었다고 욕먹고, 저번에는 옥수수 넣었는데 그거 넣었다고 욕먹었다”며 “꿀 개별 포장해서 보냈더니 꿀 왜 줬냐고 전화로 따진다. 치즈피자가 심심해서 준건데 정말 열심히들 사신다”고 하소연했다.

그러면서 “이 손님은 6번째 주문한 손님인데 내가 뭘 잘못한 건지 진짜”라며 “장사하기 어렵다. 참고로 라지에는 치즈를 더 넣어준다”고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들은 ‘치즈피자 처음 먹어보는 듯’, ‘정말 별난 사람 많다’, ‘그럼 배추김치는 왜 배추로 했냐고 하실 분인가’, ‘치즈피자는 원래 치즈랑 소스 맛으로 먹는 것’ 등 다양한 반응을 보였다.