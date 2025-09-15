중고등 및 성인 고객 대상 500명 추첨해 경품 제공

[헤럴드경제=김광우 기자] 교원구몬은 신학기를 맞아 중고등 및 성인 고객 대상으로 9월 15일부터 10월 31일까지 프로모션을 실시한다고 15일 밝혔다.

교원구몬은 중등 이상 회원과 브랜드 소통을 늘리고, 온라인 상담을 통해 본인의 학습 방식과 맞는 교원구몬 프로그램을 추천받을 수 있는 기회를 제공하고자 이번 프로모션을 기획했다.

이벤트 기간 내 온라인 상담 및 무료체험을 신청한 중등 이상 고객 중 500명을 추첨해 ▷아이패드 에어11(2명) ▷소니 헤드폰(4명) ▷아웃백 스테이크하우스 10만원 상품권(6명) ▷문화상품권 5000원(10명) ▷메가커피 아메리카노 커피 쿠폰(478명)을 제공한다.

또 이벤트 기간 내 일대일 맞춤 화상 학습 관리인 ‘스마트구몬 윙스(WINGS)’ 계약 고객 선착순 1000명에게 네이버페이 포인트 쿠폰 1만원 권을 증정한다.

이와 함께 외국어(일본어, 영어, 중국어, 한자) 과목 온라인 상담 및 무료체험을 신청한 성인 고객 중 500명을 추첨해 ▷LG 스탠 바이미2(2명) ▷소니 헤드폰(4명) ▷배달의민족 2만원 상품권(6명) ▷메가커피 아메리카노 커피 쿠폰(488명)을 제공한다.

‘스마트구몬 윙스(WINGS)’는 일대일 화상 학습 관리 서비스다. 공간 제약 없이 화상을 통해 과목별 온라인 전문 선생님에게 주 1회 맞춤 지도를 받을 수 있다. 전문선생님은 실시간으로 문제 풀이 과정을 확인하고, 진도 관리와 주요 개념 학습, 차주 학습 계획 등 학습 전반을 관리한다.

교원구몬 관계자는 “새 학기를 맞아 학습 환경 및 방식 등에 대해 고민할 중고생 및 성인을 대상으로 교원구몬의 다양한 프로그램을 체험할 수 있는 기회를 제공하고자 이번 프로모션을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 교원구몬은 새로운 고객 경험의 기회를 지속 만들어 나갈 예정“이라고 말했다.