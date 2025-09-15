납품대금 조기 지급 추석 선물 우리 농산물 구매 확대 추석연휴 활용 국내 여행 장려

[헤럴드경제=박지영 기자] 내수 부진으로 지역경제 침체가 심화되면서 한국경제인협회(한경협)가 회원사들을 대상으로 ‘추석맞이 내수살리기 캠페인’ 참여를 독려했다.

15일 한경협은 납품대금 조기 지급, 추석 선물 우리 농산물 구매 확대, 추석 연휴 활용 국내 여행 장려, 민관 합동 ‘여행가는 가을 캠페인’ 동참 등을 중심으로 지역경제 활성화와 내수 회복을 목표로 12일 캠페인 참여를 독려했다고 밝혔다.

납품대금 조기 지급은 명절 전후 중소기업과 소상공인들의 현금 흐름 개선을 위한 조치다.

추석선물 우리 농산물 구매 확대는 추석 선물세트와 명절 제수용품, 사내 임직원 복지용품을 국산 제품으로 구매하도록 권장하며, 농업과 지역 산업에 긍정적 효과를 기대한다.

또한 추석 연휴 국내 여행 장려는 임직원들의 휴가와 연계해 여행·숙박·외식 등 지역 경제 전반의 소비를 촉진하는 목적이다.

여름 ’K-바캉스‘에 이어 추진되는 국내 관광소비 활성화 캠페인의 일환인 민관 합동 ‘여행가는 가을 캠페인’은 가을철 국내 관광 활성화를 지원한다.

한경협은 “지역경제 활성화를 위해 그동안 납품대금 조기지급 촉구, MZ세대 대상 농촌 바캉스 캠페인 등을 꾸준히 추진해 왔다”며 “이번 캠페인 역시 지역상권 및 내수경기 회복을 위한 마중물이 되기를 기대한다”고 밝혔다.