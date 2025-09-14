[헤럴드경제= 박영훈 기자] “손흥민에 목메는 쿠팡플레이”

손흥민 효과를 믿고 1400억원(6년 계약)을 투자해 영국 프리미어리그 중계권를 가져온 쿠팡플레이가 급작스런 손흥민 이적으로 날벼락을 맞았다. 결국 또 다시 자금을 투입해 손흥민이 이적한 LAFC(로스앤젤레스 풋볼클럽)의 중계권까지 가져왔다.

손흥민 이적으로 막대한 비용이 추가로 들어간 셈이다.

쿠팡플레이는 손흥민이 새로 합류한 LAFC(로스앤젤레스 풋볼클럽) 2025시즌 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 전 경기를 추가로 생중계한다고 14일 밝혔다. 구체적인 중계권 계약 금액과 계약 기간은 공개하지 않았다.

쿠팡플레이는 LAFC 경기 한정해 애플TV와 공동으로 디지털 중계권을 확보했다. 그동안 MLS는 애플TV가 전 세계 중계권을 독점 보유해왔다.

넷플릭스에 이어 국내 2위까지 치고 올라갔던 쿠팡플레이가 추락하고 있다. 온라인동영상서비스(OTT) 2위 자리도 티빙에 다시 내줬다. “더 이상 볼만한 콘텐츠가 없다”는 이용자들의 불만이 쏟아지며, 월 이용자 수가 최고 대비 100만명가량이나 이탈한 것으로 나타났다.

쿠팡플레이가 손흥민 이적으로 거액을 투자한 영국 프리미어리그 중계권 효과를 제대로 보기 힘들게 되면서 결국 미국 프로축구 경기에 막대한 비용을 또 쏟아붓게 됐다.

쿠팡플레이는 중계권 계약으로 지출한 비용을 구독료로 거둬들이며 수익성을 확보하겠다는 전략이었다. 쿠팡플레이 스포츠 중계를 보기 위해서는 쿠팡 와우멤버십(월 7890원) 회원은 스포츠패스(월 9900원)를 추가로 결제해야 하고, 일반 회원은 1만6600원을 내야 한다.

쿠팡플레이는 광고 요금제 기반 일반회원 무료 요금제와 HBO 독점 제공 등을 내세웠지만 꾸준히 볼만한 콘텐츠가 없다는 반응이 쏟아지고 있다. 주요 스포츠 생중계로 한때 이용자 수가 크게 늘었지만 그때 뿐이고 계속 쿠팡플레이를 찾을 유인이 상대적으로 부족하다는 지적이다.

반면 미국프로축구(MLS) 중계권이 있는 애플TV는 손흥민 효과를 톡톡히 보고 있다. 손흥민 경기를 보기 위한 팬들이 애플TV로 몰리며, 애플TV의 국내 일간활성사용자수(DAU)는 손흥민 이적 이후 1만명 이상 늘었다.