개교 30주년 맞아 관심 집중, 신설 전형도 인기

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기지] 한동대학교(총장 최도성)는 지난 12일 마감된 2026학년도 수시모집에서 3,549명이 지원해 전체 경쟁률 4.78:1을 기록했다고 밝혔다.

이는 지난해(4.08:1, 3,007명 지원)보다 0.7포인트 상승한 수치로, 최근 수년간 가장 많은 지원자가 몰린 것으로 나타났다.

가장 높은 경쟁률을 보인 전형은 학생부교과전형으로, 60명 모집에 708명이 지원해 11.80:1을 기록했다.

이어 △G-IMPACT인재전형(220명/970명, 4.41:1) △글로벌인재전형(75명/255명, 3.40:1) △대안학교전형(90명/301명, 3.34:1) 등 주요 전형에서도 고른 지원 양상이 이어졌다.

특히 올해 처음 도입된 선교사자녀전형(30명 모집, 4.23:1)과 한동인재전형(100명 모집, 4.32:1)도 높은 경쟁률을 기록해 눈길을 끌었다.

대학 측은 “글로벌 리더 양성과 다양한 배경의 인재 선발을 위한 신설 전형이 수험생들의 공감을 얻은 결과”라고 설명했다.

지원자 증가 요인으로는 한동대 특유의 교육환경이 꼽힌다. 전인교육을 지향하는 독창적 커리큘럼, 국제화된 캠퍼스, 학생 개개인을 존중하는 교육 철학 등이 수험생과 학부모의 선택을 이끌었다는 평가다.

한동대는 단순 경쟁률 이상의 성과도 주목받고 있다. 수시모집의 특성상 수험생은 최대 6회 지원이 가능하지만, 한동대는 복수 전형에 동시 지원하는 비율이 높고, 등록 이탈률이 거의 없어 매년 신입생 충원율 100%를 달성해왔다.

또한 교육부 대학알리미 공시 기준, 중도탈락률이 전국 최저 수준(신입생 2.7%, 재적생 2.8%)으로 집계돼, 교육 안정성에서도 높은 평가를 받고 있다.

장학 제도도 강화됐다. 올해부터 ‘한동 2.0 장학금’을 통해 우수 입학생에게 최대 1,000만 원을 지원하며, 선교사자녀전형 최우수 입학생에게는 총 4,400만 원 규모의 김종민 장학금이 지급된다.

한동대 입학 관계자는 “개교 30주년을 맞은 올해, 최근 가장 많은 지원자가 몰리며 학교에 대한 관심을 다시 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 세계 속에서 섬김과 리더십을 실천하는 인재를 선발하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 한동대는 기독교 정신을 바탕으로 한 공동체 교육과 융합전공 시스템, 전교생 기숙형 교육으로 잘 알려져 있다. ‘Why not change the world’, ‘배워서 남 주자’라는 슬로건 아래 학생들의 전인적 성장을 돕고, 학문과 신앙, 삶과 소명을 통합하는 교육으로 글로벌 리더 양성에 주력하고 있다.