영국이 다음 주 자국을 국빈 방문하는 도널드 트럼프 미국 대통령을 환대하기 위해 왕실의 ‘소프트파워’를 십분 활용하고 있다.

로이터통신의 12일(현지시간) 보도에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 17일부터 19일까지 영국을 국빈 자격으로 방문한다. 이는 2019년에 이어 두 번째로, 미국 대통령이 두 차례 영국을 국빈 방문하는 것은 이번이 처음이다.

영국 국빈 방문은 국왕의 초청으로 이뤄지며, 왕실의 전통적인 의전 절차 덕분에 외교적으로 특별한 의미를 갖는다. 트럼프 대통령과 영부인 멜라니아 여사는 도착 즉시 레드카펫 환영을 받고, 윌리엄 왕자와 케이트 미들턴 왕세자빈의 영접을 받는다. 마차 행렬, 국빈 만찬, 군용기 편대 비행, 예포 발사 등 화려한 의전이 이어질 예정이다.

영국 정부는 이번 방문을 미국과의 방위 및 안보 협력을 강화하는 계기로 삼고자 하며, 왕실이 외교적 ‘소프트파워’로 작용하길 기대하고 있다. 실제로 지난 2월 키어 스타머 영국 총리는 러시아-우크라이나 전쟁과 관세 문제 등에서 트럼프 대통령의 협력을 이끌어내기 위해 찰스 3세 국왕의 초청장을 제시하며 국빈 방문을 제안했다.

트럼프 대통령은 이에 대해 “찰스 국왕은 아름답고 훌륭한 분”이라며 “영국 방문은 영광”이라고 화답했다.

영국은 과거에도 왕실을 외교 수단으로 활용해왔다. 엘리자베스 2세 여왕은 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석을 국빈으로 맞이한 바 있으며, 최근에는 마크롱 프랑스 대통령이 국빈 자격으로 방문해 이민자 문제와 브렉시트 이후의 긴장 완화에 기여했다.

마크롱 대통령은 영국 의회 연설에서 “군주제를 사랑한다. 특히 우리 집에 없을 때 더욱 그렇다”고 농담을 던지며 왕실에 대한 호감을 표현하기도 했다.

찰스 국왕의 재무관 제임스 챌머스는 “소프트파워는 수치화하기 어렵지만, 국내외에서 그 가치를 인정받고 있다”고 말했다.

로이터는 “영국 왕실의 외교적 역할은 이제 국빈 행사에서 세계 지도자들을 매혹하고 환대함으로써 영국에 대한 호감을 이끌어내는 데 있다”고 분석했다.

rice@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>